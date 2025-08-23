Ambiente muy caluroso en Veracruz

agosto 23, 2025

Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California. Por otra parte, una vaguada en altura sobre el noreste y norte del territorio nacional, generará lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Tamaulipas; puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Coahuila. Un canal de baja presión que se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo. A su vez, la onda tropical núm. 24 que será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico central mexicano y el flujo de aire húmedo sobre dicha región, originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe y con la aproximación e ingreso de la onda tropical núm. 25 a la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; chubascos en Tabasco, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán; y muy caluroso en zonas del sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas que podrán superar los 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Durango (sur), Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tabasco Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Yucatán.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte) y Campeche.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte), Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Jalisco, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte) y Morelos (sur).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 23 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento para hoy 23 de agosto de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: norte del golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla o neblina en el norte del Estado de México; ambiente fresco; siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado a cálido; cielo nublado y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México y puntuales fuertes en Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 18 a 20 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de tormenta. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; bancos de niebla en la costa oeste de Baja California y en el noroeste de Baja California Sur; ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en zonas de Baja California Sur, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California, prevaleciendo la onda de calor en la península; cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California Sur y el norte del golfo de California, y de igual intensidad con posibles tolvaneras en zonas de Baja California.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo despejado en la mayor parte de Sonora, y medio nublado en Sinaloa; bancos de niebla o neblina en zonas serranas de Sinaloa; ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el norte de Sinaloa, y extremadamente caluroso en el noroeste de Sonora; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Sinaloa, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; y cielo medio nublado con chubascos en Sonora. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km en zonas de Sonora y en la costa norte de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán, y templado en zonas serranas; lluvias puntuales muy fuertes en la región, acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco con rachas de 40 a 60 km/h en su porción sureste; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Colima y sur de Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de la región; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, prevaleciendo la onda de calor en Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuales se podrían acompañar con caída de granizo en zonas altas de Guerrero y Oaxaca, mismas que cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca y Chiapas; y viento de 10 a 20 km/h en Guerrero con rachas de 20 a 30 km/h en su porción oeste. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente cálido, siendo templado a fresco y con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Tamaulipas, así como puntuales fuertes en Veracruz, acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; además de chubascos en Tabasco. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en Tamaulipas con rachas de 40 a 60 km/h en su porción noroeste; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo despejado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde se mantendrá el ambiente cálido, llegando a ser caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Yucatán y Quintana Roo, y muy caluroso en zonas de Campeche; probabilidad de chubascos en Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina; cielo despejado en el norte, y medio nublado en el sur de la región; ambiente templado a cálido en la zona fronteriza del norte, y fresco en el resto de la región, siendo frío en zonas serranas de Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí, siendo templado en sierras de la región; cielo medio nublado en el norte, y nublado en el sur de la región, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes; y puntuales fuertes en Coahuila, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; además de chubascos en Chihuahua. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco, siendo frío en sierras de Hidalgo y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Hidalgo y Puebla, siendo templado en zonas altas de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro y Puebla; y puntuales fuertes en Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en Puebla con rachas de 40 a 60 km/h en su porción este; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en el norte y noreste de Guanajuato, norte de Querétaro y zonas de Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Jiutepec (IMTA), Mor. 82.0; Aquismón (Tanchachín), S.L.P. 74.0; Querétaro (Gerencia Hidalgo), Qro. 65.0; Ixtapa (El Burrero), Chis. 61.0; Azcapotzalco (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Rosario), Cd. de Méx. 51.0; Saltillo, Coah. 34.0; Cuautitlán Izcalli (Lago de Guadalupe), Edo. de Méx. 32.0; Puebla, Pue. 19.0; Chilpancingo, Gro. 8.3; Tepic, Nay., Campeche, Camp. y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 6.0; Zamora, Mich. 5.0; Tulancingo, Hgo. 2.4 y Durango, Dgo. 2.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C. 46.2; Hermosillo, Son. 44.0; Ciudad Constitución, B.C.S. 40.5; Piedras Negras, Coah. 39.0; Valladolid, Yuc. 38.3; Sombrerete, Zac. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 24.7.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Piedras Negras, Coah. 0.0; Amecameca (Altzomoni), Edo. de Méx. 4.1; Balleza (El Vergel), Chih. 5.3; Tuxpan (Nevado de Colima), Jal. 7.0; Pachuca (El chico), Hgo. 9.8 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 14.4.