Alerta sanitaria en Coatepec: brote de Coxsackie obliga a cerrar primaria “Rafael Ramírez”

octubre 12, 2025

Juan David Castilla

Un brote del virus Coxsackie ha provocado la suspensión de clases en la escuela primaria federal “Profesor Rafael Ramírez” de Coatepec hasta nuevo aviso.

La medida, que afecta a alumnos del turno matutino, fue tomada por la institución como acción preventiva ante la rápida propagación de la enfermedad.

Fuentes cercanas a la comunidad escolar, específicamente padres de familia, informaron sobre la confirmación de al menos tres casos.

Sin embargo, el número total de alumnos contagiados aún no ha sido precisado por una fuente oficial.

La escuela colocó un aviso a la entrada informando sobre la interrupción de las actividades «hasta nuevo aviso».

En respuesta a la situación, personal de Protección Civil municipal se presentó en la escuela este jueves para llevar a cabo una inspección preventiva y apoyar en la sanitización.

Las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el incidente ni ha detallado los protocolos a seguir para el saneamiento o la fecha tentativa de retorno a las aulas.