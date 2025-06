Ajusta costos de emplacamiento para motocicletas, será de poco más de 900 pesos  

junio 16, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Todos aquellos propietarios de motocicletas que hayan realizado emplazamiento en los primeros 6 mes de este 2025, podrán hacer el cambio de placas por las nuevas sin costo extra, instruyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la gobernadora Rocío Nahle García.

En conferencia de prensa, ante la inconformidad de motociclistas por el programa de regularización que iniciará el próximo 23 de junio, la Gobernadora aclaró también que el costo que se había planteado fue modificado.

«Hablé con Sefiplan y dije a ver, todos los motociclistas que en este año hayan reemplacado o con placas nuevas, el canje tiene que ser gratuito, porque ellos ya pagaron, pero de que se va a reemplacar se va a reemplacar porque necesitamos tener orden, quien haya de enero a ahora reemplacado, se le va a hacer el canje gratuito”.

Asimismo, refirió que aquellos que no se encuentren regularizados, el costo bajará, pues Sefiplan había marcado un pago arriba de los mil 300 pesos.

«El costo estaba alto, revisamos, cuánto costó la placa, a ver no, bajenle, porque este no es negocio, no lo estamos viendo como un tema de negocio o recaudación, estamos viendo este tema como de ordenamiento, entonces creo que de mil 300 bajamos a 980 o 920”.

La mandataria informó que el proceso de ordenamiento iniciará el próximo 23 de junio, con un nuevo diseño de las placas, con lo que se podrá garantizar certeza jurídica a las personas usuarias, facilitar el seguimiento de las unidades en caso de robo o accidente, y contribuir a una mejor movilidad en zonas urbanas y rurales.

Además, Rocío Nahle adelantó que también se empezará a regularizar la operación de las motocicletas para que se respete el reglamento.

“Vamos a hacer una regularización de cuántas personas pueden estar sobre ellas, el uso de casco obligatorio, sobre infantes, velocidad (…) Yo estoy en contra de las multas, de que los agentes de tránsito estén molestando al conductor, pero si todos cumplimos no habrá problema”, finalizó.