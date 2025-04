Advierte gobernadora Nahle que no recibirá el Nido del Halcón inconcluso 

abril 7, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Luego de que la fecha límite para la entrega de la obra del Nido del Halcón terminara el pasado 31 de marzo, Rocío Nahle García, gobernadora del Estado, advirtió que no recibirá ninguna instalación sin terminar.

En ese sentido, dijo que solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano que revise la obra que se inició en la administración de Cuitláhuac García Jiménez.

“Le pedí al secretario Cornejo que fuera a hacer una revisión, no voy recibir hasta que esté al 100 por ciento, bien, no sospecho nada, tiene que estar todo bien, yo no recibo obras a medias, yo no he ido”.

Reconoció que al concluir la fecha límite puede haber observaciones de parte del Órgano de Fiscalización Superior, pero respondió “lo que se tenga que observar, se observa, no hay problema”.

Hay que recordar que el Complejo Deportivo Nido del Halcón se planteó como una magna obra de la administración anterior, con estacionamiento de 100 cajones por nivel y una capacidad de 6 mil 200 lugares para eventos deportivos y de espectáculos, con una inversión de mil millones de pesos.