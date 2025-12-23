México: Actividad Económica repunta en octubre

diciembre 23, 2025

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), una aproximación mensual al Producto Interno Bruto, registró un crecimiento de 1.0% en octubre respecto a septiembre, con cifras ajustadas por estacionalidad, revirtiendo parcialmente la caída registrada en septiembre de 0.4%. Al interior, todos los sectores contribuyeron de manera positiva: las actividades primarias repuntaron 1.4%, mientras que las secundarias avanzaron 0.7% y las terciarias crecieron 1.2%.

A tasa anual, el IGAE aumentó 1.6%, lo que representó una mejora frente al retroceso de –0.4% registrado en septiembre. Este resultado anual se ubicó por encima del 0.5% anticipado por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE). Las actividades primarias crecieron 11.8% anual, mientras que las terciarias aumentaron 2.5%. Por el contrario, las actividades secundarias disminuyeron 0.7%.

En el acumulado de enero a octubre de 2025, con cifras originales, la economía registró un ligero crecimiento de 0.2% anual. Este desempeño fue impulsado por las actividades primarias (+4.2%) y las terciarias (+1.0%), estas últimas apoyadas principalmente por el dinamismo en los servicios de apoyo a los negocios (+13.5%), los servicios profesionales (+9.7%), los servicios de salud (+4.6%) y el comercio al por menor (+4.2%).

Dicho avance fue parcialmente contrarrestado por la debilidad de las actividades secundarias (–1.7%), afectadas por las contracciones en la minería (–7.7%), la construcción (–2.2%), la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía (–0.8%) y las manufacturas (–0.5%).

El IGAE a inicios del cuarto trimestre de 2025 mostró un repunte en la actividad económica. El sector terciario sigue siendo el principal soporte de la economía mexicana, con un crecimiento estable en servicios y comercio al por menor.

Sin embargo, las actividades primarias mantienen un comportamiento volátil, lo que limita su aportación al crecimiento. A su vez, las actividades secundarias reflejan una caída sostenida, particularmente por el comportamiento de la minería y la construcción. Hacia el cierre de 2025, el IGAE sugiere una cierta mejoría en la actividad económica; no obstante, ésta podría ser transitoria. En particular, el IOAE para noviembre anticipa una caída mensual de 0.2% y una variación nula en términos anuales, lo que apunta a un entorno de estancamiento de la actividad hacia el final del año.