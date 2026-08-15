Profeco intensifica operativos por regreso a clases

agosto 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Por el regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó sus acciones de vigilancia para evitar abusos en la venta de útiles escolares, uniformes, mochilas y calzado.

De acuerdo con Marcos Castillo López, director de Profeco en la zona Golfo Centro, hasta ahora no han recibido quejas relacionadas con la venta de útiles y artículos escolares, aunque se mantienen operativos de vigilancia en comercios del ramo.

La revisión contempla que los negocios exhiban claramente sus precios y promociones y que no incurran en publicidad engañosa.

Además, sobre la Feria de Regreso a Clases que se realiza en Palacio Municipal en Xalapa dijo que es la segunda que se realiza en la entidad, en la que se busca concentrar a los comercios y tener ofertas reales.

Señaló que personal de la dependencia verificará que las ofertas anunciadas sean reales, que los precios sean competitivos y que las promociones que se ofrecen al consumidor sean respetadas.

“Vamos a estar verificando que las ofertas sean reales y aplicables a precios que sean competentes de verdad y, obviamente, que se respeten todas las promociones que tienen anunciadas”, señaló.

Castillo López detalló que en Veracruz se contemplan otras actividades similares, entre ellas una feria en Córdoba, aunque todavía no se ha definido la fecha. En Poza Rica y Orizaba también existen propuestas, pero están pendientes de confirmación.