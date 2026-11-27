noviembre 27, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llamó a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado ante el desplazamiento de la primera tormenta invernal de la temporada sobre el territorio nacional, y a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas de su localidad.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fenómeno ocasionará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país. También se prevé un marcado descenso de temperatura en el occidente, norte y centro, y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante la noche, estas condiciones podrían extenderse a regiones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México. La masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste, con rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Recomendaciones ante lluvias y frío

Ante las lluvias intensas a torrenciales, la CNPC pidió priorizar la seguridad, elegir rutas alternas, mantenerse alejados de ríos, arroyos y zonas inundadas, y planificar los traslados, ya que la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles. Recomendó mantener libres de basura coladeras y desagües, identificar zonas de menor riesgo y ubicar los refugios temporales. Quienes habitan en laderas, barrancas o zonas susceptibles a deslaves deben atender señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles, postes o muros y escurrimientos inusuales de agua.

En las regiones con pronóstico de nieve o aguanieve se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por caminos de montaña y carreteras con hielo, consultar el estado de las vías y conducir a velocidad moderada. También se sugiere utilizar ropa abrigadora en varias capas, cubrir cabeza, manos y pies, y proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Al utilizar calentadores, estufas o chimeneas es indispensable mantener ventilación adecuada, evitar su funcionamiento durante toda la noche y no usar anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Por las rachas de viento, se recomienda asegurar o retirar objetos que puedan caer, como láminas, macetas, lonas y mobiliario exterior, y mantenerse alejado de árboles, anuncios espectaculares, estructuras inestables y cables de energía eléctrica.

La CNPC mantiene coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y las dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y fortalecer las acciones de preparación, prevención y atención a la población.