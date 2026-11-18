noviembre 17, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.— Un duro revés para la salud pública internacional se ha confirmado este martes. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelaron en sus últimos informes epidemiológicos que México, Estados Unidos y Bolivia han perdido oficialmente su estatus de países libres de sarampión.

La decisión, tomada tras evaluar el incremento sostenido en el número de contagios y la incapacidad de contener cadenas de transmisión locales durante periodos prolongados, pone de relieve una alarmante realidad: el virus, considerado erradicado en gran parte del continente americano durante décadas, ha encontrado terreno fértil debido a la caída en las coberturas de inmunización.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de la OPS, la propagación del virus del sarampión se ha concentrado de manera casi exclusiva entre personas que no cuentan con la vacuna, evidenciando las brechas de protección acumuladas tras los años posteriores a la pandemia de COVID-19, cuando los esquemas de vacunación universal sufrieron retrasos globales.

Asimismo, los reportes técnicos detallan que los brotes recientes en la región se originaron a partir de casos importados —viajeros provenientes de zonas con epidemias activas en otras partes del mundo—, los cuales rápidamente encontraron poblaciones vulnerables y sin anticuerpos, desatando cadenas de contagio comunitarias que los sistemas de vigilancia epidemiológica no lograron apagar a tiempo.

Un llamado urgente a la inmunización

Ante la pérdida de este codiciado reconocimiento sanitario, las secretarías de salud de los países afectados han comenzado a redoblar esfuerzos mediante campañas intensivas de vacunación focalizada, especialmente dirigida a niñas, niños y adolescentes que tengan esquemas incompletos con la vacuna doble o triple viral (SRP).

Especialistas en epidemiología han recordado que el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen —capaz de permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandone una habitación—, por lo que alcanzar coberturas de vacunación superiores al 95% en la población es la única barrera eficaz para frenar su avance y recuperar el estatus de erradicación que tanto costo histórico tuvo para la región.