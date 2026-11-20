noviembre 20, 2026

Luis Vicente Aguilar Castillo señaló que se revisará la posibilidad de sancionar económicamente a los legisladores que abandonen las sesiones; Esteban Bautista confirmó que se contemplaba un descuento de más de 50 mil pesos a un diputado.

Isabel Ortega/Xalapa. El Congreso de Veracruz analizará nuevamente la aplicación de descuentos salariales a los diputados que abandonen las sesiones legislativas o incumplan con sus responsabilidades, informó el presidente de la Mesa Directiva, Luis Vicente Aguilar Castillo.

El legislador señaló que la posibilidad de retomar las sanciones económicas será revisada, luego de que en anteriores legislaturas ya se aplicaron descuentos a representantes populares por ausentarse de las actividades del Poder Legislativo.

“Se va a analizar”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de implementar nuevamente esta medida, aunque aclaró que todavía no existe una determinación al respecto.

“Lo más importante es saber que tenemos una responsabilidad con el pueblo de Veracruz”, expresó.

El tema volvió a la discusión luego de que algunos diputados abandonaran el recinto legislativo durante el desarrollo de sesiones, lo que puede afectar la continuidad de los trabajos y la integración del quórum legal.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, confirmó que se contempla aplicar un descuento superior a los 50 mil pesos a un diputado por acumular inasistencias injustificadas.

Aunque el legislador confirmó la sanción económica, se reservó la identidad del diputado que sería sujeto al descuento.