Endurecen penas por maltrato animal en Veracruz; castigos alcanzan seis años de prisión

octubre 16, 2026

Redacción/Xalapa. El Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad, con 39 votos a favor, reformas al Código Penal estatal y a las leyes de Protección a los Animales y de Protección Ambiental para fortalecer las medidas contra el maltrato y la crueldad animal. Las modificaciones, avaladas el 15 de octubre, incorporan nuevas conductas sancionables y amplían las facultades de las autoridades para investigar estos delitos de oficio.

Las nuevas disposiciones establecen penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 150 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes provoquen intencionalmente sufrimiento o lesiones a un animal. Cuando la agresión ocasione su muerte, las sanciones aumentarán de tres a seis años de cárcel y de 600 a mil 500 UMA. La reforma también contempla castigos para conductas como el abuso sexual y el abandono de animales, así como el incremento de las penas ante determinadas circunstancias agravantes.

Además, los cambios legales delimitan las responsabilidades de las autoridades estatales y municipales en la atención de denuncias, el rescate y el resguardo de animales en situación de maltrato. También precisan las atribuciones de los ayuntamientos y de la Secretaría de Salud respecto de los centros de salud animal. El Gobierno estatal y los 212 municipios tendrán 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para adecuar sus reglamentos y armonizar las disposiciones locales con las nuevas medidas de protección y bienestar animal.