Recibe Congreso el Segundo Informe de la gobernadora Rocío Nahle

noviembre 15, 2026

• Las Comisiones Permanentes de esta Soberanía están listas para recibir a las y los titulares de las dependencias estatales, afirma el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.

• Acude el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, ante la representación popular; destaca el cumplimiento legal y el compromiso con las y los veracruzanos.

Xalapa, Ver., 15 de noviembre de 2026.- En representación de la LXVII Legislatura del estado, los integrantes de la Mesa Directiva, diputados Luis Vicente Aguilar Castillo y Urbano Bautista Martínez y la diputada Daniela Flores Barnils, presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, así como el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, recibieron del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Ricardo Ahued Bardahuil, el Segundo Informe de Gobierno de la administración que encabeza la ingeniera Rocío Nahle García.

Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción XXI del Artículo 49 e inciso D, fracción I, del Artículo 26 de la Constitución Política y el Artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del estado de Veracruz, que establecen la presentación ante este Congreso, el 15 de noviembre de cada año, de un informe escrito acerca del estado que guarda la administración pública de la entidad.

Además, determinan que el Congreso realizará el análisis del informe y citará a los secretarios del despacho o equivalentes, quienes rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Concluida esta etapa, el gobernador o la gobernadora comparecerá ante el Pleno del Congreso para responder las preguntas que le formulen las diputadas y los diputados.

En la recepción del Segundo Informe, celebrado en la Sala de Sesiones Venustiano Carranza, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo subrayó que la recepción del Informe no solo representa el cumplimiento con una obligación constitucional, sino también un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y respeto entre los poderes del Estado.

Agregó que el documento que hoy se recibe permitirá conocer y analizar las acciones y resultados alcanzados durante el segundo año de gobierno. “Desde el Congreso del Estado, reconocemos el trabajo que encabeza nuestra gobernadora y reiteramos nuestra disposición de seguir construyendo desde nuestras respectivas responsabilidades un mejor Veracruz”.

Indicó que en próximos días las diputadas y los diputados tendrán la oportunidad de analizar el informe mediante las comparecencias de las y los servidores públicos, ejerciendo la responsabilidad legislativa, “secretario le pido transmita a nuestra gobernadora que tenga la certeza que el Congreso seguirá trabajando con responsabilidad, diálogo y compromiso por el bienestar de las y los veracruzanos”.

Posteriormente, en entrevista el diputado Esteban Bautista Hernández se congratuló por la presentación de este documento e indicó que las veracruzanas y los veracruzanos son testigos de las obras, acciones y programas implementados para el bienestar del pueblo y de los logros alcanzados en el segundo año de la mandataria Rocío Nahle García.

Aseveró que, tal como lo indica la normatividad vigente, las Comisiones Permanentes de esta Soberanía están listas para recibir a las y los secretarios de despacho o equivalentes para el acto democrático de rendición de cuentas, el cual, además de realizarse ante esta representación popular, las y los veracruzanos los podrán ver en transmisión directa por las plataformas digitales y la página web del Congreso.

Dijo que la dinámica de las comparecencias permite conocer de forma ágil el trabajo del Gobierno del Estado en favor del pueblo y también el diálogo directo con las diputadas y los diputados de las diversas fuerzas políticas aquí representadas.

Asistieron a la entrega del Informe el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, y por el Partido del Trabajo (PT), el legislador Ramón Díaz Ávila, así como las diputadas Imelda Garrido Alvarado, Tanya Carola Viveros Cházaro, Ingrid Jeny Calderón Domínguez, Erika del Carmen Rosario Morales, Dorheny García Cayetano, Victoria Gutiérrez Pérez, Valeria Méndez Moctezuma, Janix Liliana Castro Muñoz, Laura Nayeli Mejía Larios, Guadalupe Vázquez González y Liud Herrera Félix y los diputados José Reveriano Marín Hernández, Facundo Fernández de la Cruz, Diego Castañeda Aburto y Antonio Ballesteros Grayeb.