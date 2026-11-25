Crimen extorsiona a productores de vainilla, café y naranja; SEDARPA dice que no le compete investigar

Crimen extorsiona a productores de vainilla, café y naranja; SEDARPA dice que no le compete investigar

noviembre 25, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Rodrigo Calderón Salas, afirmó que investigar las extorsiones y amenazas denunciadas por productores en la entidad no corresponde a las atribuciones de su dependencia, sino a las autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Durante su comparecencia ante diputados locales, el funcionario fue cuestionado sobre las denuncias de productores del sector agropecuario que han señalado cobros de cuotas, amenazas y extorsiones por parte de grupos delictivos, particularmente en las regiones productoras de vainilla, café y cítricos.

Ante los señalamientos sobre si se había reunido con los afectados, si tenía identificados otros casos, si había cuantificado las pérdidas económicas y qué acciones había emprendido con la Secretaría de Seguridad Pública, Calderón Salas explicó que la investigación de estos delitos corresponde a otras instancias.

No obstante, aseguró que la SEDARPA mantiene comunicación con los productores del Totonacapan, Martínez de la Torre y la zona de Huatusco, y escucha sus inquietudes para canalizar las situaciones que rebasan las facultades de la dependencia.

“Cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de nuestras familias productoras en su patrimonio merece toda nuestra atención. Corresponde a las autoridades de seguridad y procuración de justicia investigar y esclarecer estos hechos”, expresó.

El secretario dijo que es necesario fortalecer la comunicación con los productores, principalmente durante las temporadas de corte, acopio y comercialización de la vainilla y el café, actividades en las que, sostuvo, debe garantizarse la seguridad de quienes trabajan en el campo.

Sobre las plantaciones que pudieran haber resultado afectadas por los ataques denunciados en Papantla, señaló que la dependencia estará pendiente de las necesidades de los productores para valorar los daños y revisar posibles alternativas de apoyo.

“Estaremos atentos a las necesidades de los productores para valorar los daños y revisar, conforme a la normativa y disponibilidad presupuestal, las alternativas de apoyo productivo que puedan instrumentarse desde esta secretaría”, indicó.

Vainilleros denunciaron daños por más de 5 millones de pesos

El pronunciamiento del titular de SEDARPA ocurre después de que productores de vainilla de la región de Papantla denunciaran presuntas amenazas y extorsiones de grupos delictivos, que les exigían el pago de cuotas para permitirles trabajar.

De acuerdo con testimonios difundidos públicamente, los productores solicitaron una prórroga hasta diciembre, cuando prevén realizar el corte y comercialización de su cosecha, para reunir el dinero que les exigían. Sin embargo, denunciaron que sus plantaciones fueron incendiadas como represalia por no cubrir las cuotas.

Los afectados estimaron en más de 5 millones de pesos las pérdidas ocasionadas por los daños a sus cultivos.

Semanas atrás, la gobernadora Rocío Nahle García anunció que pediría a Calderón Salas acercarse a los productores para conocer sus testimonios y atender sus planteamientos. En ese momento, la mandataria señaló que no tenía conocimiento de una denuncia formal presentada por los vainilleros.

“Nos vamos a sentar y que nos digan para hacer la investigación, y aquí es agarrar a todos”, expresó Nahle García, quien también reconoció señalamientos de extorsión contra cafeticultores de la región de Huatusco y citricultores de Martínez de la Torre, donde refirió que ya se habían realizado detenciones.