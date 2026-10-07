Édgar Amador destaca recuperación histórica de impuestos durante comparecencia en el Senado

octubre 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Más de 109 millones de litros de hidrocarburos no declarados y 4 mil 600 millones de pesos en impuestos recuperados colocaron al llamado huachicol fiscal en el centro de la estrategia de Hacienda para combatir la evasión y fortalecer los ingresos públicos.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, las autoridades detectaron las operaciones irregulares y recuperaron recursos por IVA e IEPS.

Durante su comparecencia ante el Senado, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, aseguró que el combate al contrabando de combustibles constituye una prioridad para las áreas recaudatorias y una instrucción para evitar fugas de recursos públicos.

El funcionario precisó que los 4 mil 600 millones de pesos corresponden a la recaudación asociada con las operaciones detectadas y no deben interpretarse como un monto pendiente de cobro, pues se trata de acciones que ya fueron ejercidas.

La estrategia del gobierno busca ir más allá de la detección de cargamentos o de operaciones irregulares y establecer un sistema que permita seguir la ruta de los combustibles desde su ingreso al país o su producción hasta el momento de su venta y consumo.

Para ello, Hacienda trabaja en modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de aumentar la trazabilidad de las operaciones de hidrocarburos.

El planteamiento contempla utilizar controles volumétricos y herramientas tecnológicas para determinar con mayor precisión cuánto combustible entra, cuánto se comercializa y cuánto debe generar en impuestos.

Amador explicó que la intención es convertir esas capacidades tecnológicas en un mecanismo efectivo de control de la recaudación.

Con ello, las autoridades buscan cerrar espacios utilizados para evadir obligaciones fiscales mediante operaciones relacionadas con la importación, comercialización y venta de gasolina y diésel.

Las acciones ya emprendidas incluyen la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo canceló 2 mil 205 sellos para facturar a comercializadoras vinculadas con la venta ilegal de combustibles y estableció controles automáticos en los comprobantes fiscales digitales para impedir la facturación de operaciones irregulares.

A partir de junio de este año también se establecieron medidas para que únicamente quienes cuenten con un permiso vigente de la Secretaría de Energía puedan emitir facturas por ventas de hidrocarburos.

La medida busca cerrar uno de los espacios utilizados para dar apariencia de legalidad a la comercialización de combustibles

En otro apartado de su exposición, el funcionario refirió que el gobierno federal busca sostener el crecimiento económico de México sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, mediante una estrategia que combina mayor inversión, reducción gradual del déficit, control de la deuda y fortalecimiento de los ingresos tributarios.

Amador Zamora, destacó que la economía muestra señales de mayor dinamismo, pero también subrayó los retos que representan Petróleos Mexicanos (Pemex) y el combate al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.1 por ciento anual durante el segundo trimestre de 2026, su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.

A ello se suma el crecimiento de 3.4 por ciento anual registrado en julio por el Indicador Global de la Actividad Económica.

El secretario destacó además que la inversión pública aumentó 10 por ciento anual entre enero y julio, mientras la inversión global avanzó 6.6 por ciento en julio, con cuatro meses consecutivos de crecimiento.

La inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35 mil millones de dólares y las exportaciones acumularon un incremento de 28 por ciento hasta julio.

Con este escenario, Hacienda estima que la economía mexicana crecerá entre 1 y 2 por ciento en 2026 y entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027. La OCDE y el FMI elevaron sus previsiones para México a 1.5 por ciento este año.

Pero el crecimiento, sostuvo Amador, debe estar acompañado de finanzas públicas sanas. Para el cierre de 2026, los requerimientos financieros del sector público se reducirán 1.7 puntos porcentuales del PIB respecto de 2024, mientras que para 2027 se contempla un déficit público de 3.9 por ciento del PIB, una reducción de 1.9 puntos respecto al inicio de la administración.

La deuda pública se proyecta en alrededor de 55 por ciento del PIB, con una estrategia de financiamiento que privilegia la deuda en moneda nacional, a tasa fija y largo plazo.

Hacienda estima que esta proporción podría estabilizarse alrededor de 55-56 por ciento del PIB en los próximos años.

Uno de los puntos centrales de la comparecencia fue Pemex. El secretario aseguró que la petrolera muestra una mejoría en sus principales indicadores.

Entre enero y agosto, la producción de hidrocarburos aumentó 1.6 por ciento, al pasar de alrededor de 1.63 a 1.65 millones de barriles diarios, mientras las importaciones disminuyeron 4.4 por ciento, de 347 mil a 331 mil barriles diarios.

Pemex reportó además una utilidad neta de 18 mil millones de pesos durante el segundo trimestre y una utilidad operativa de 85 mil 500 millones.

Amador destacó que la deuda de la empresa se encuentra en su nivel más bajo desde 2014 y que las agencias calificadoras elevaron su calificación crediticia por primera vez en 12 años.

Otro indicador de la mejoría financiera, dijo, es la reducción del apoyo presupuestal destinado a cubrir vencimientos de Pemex.

Mientras en 2026 se contemplaron 263 mil millones de pesos, para 2027 se propone una línea de 81 mil millones, una disminución de 70 por ciento, lo que refleja una reducción similar en los vencimientos de deuda de la petrolera.