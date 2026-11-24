noviembre 24, 2026

Isabel Ortega/Xalapa.- Las fotografías difundidas en redes sociales del dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, en ropa interior y acompañado de otras personas, denigran la figura de quien encabeza una dirigencia, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández.

El legislador calificó como penosa la situación, aunque dijo respetar la vida privada de su compañero. Sin embargo, señaló que la militancia requiere una dirigencia enfocada en el trabajo político y la atención a las bases.

“Es un tema muy penoso, yo no me meto en esos asuntos, respeto la vida privada del compañero, pero son actos que no deben suceder. Yo creo que la militancia requiere trabajo serio, atención a las bases; eso denigra la figura de un dirigente”, expresó.

La postura de Bautista Hernández coincide con los cuestionamientos de la gobernadora Rocío Nahle García, quien también reprobó las fotografías y consideró que quienes tienen responsabilidades públicas o partidistas deben cuidar su comportamiento dentro y fuera de sus funciones.

“Es reprobable, porque nosotros como funcionarios, bueno, hablaré yo como militante, somos ejemplo, tenemos que dar ejemplo de nuestra vida pública y privada quienes tenemos un encargo”, señaló la mandataria.

Nahle García también recordó que quienes representan al movimiento están expuestos al escrutinio público, por lo que deben ser conscientes de que su conducta puede convertirse en un referente para la militancia.

Ramírez Zepeta deberá responder

Cuestionado sobre la posibilidad de que el dirigente estatal de Morena emita un pronunciamiento público o presente una disculpa por las imágenes, Bautista Hernández consideró que corresponde al propio Ramírez Zepeta dar una respuesta.

“Pues tendrá que responder mi tocayo, yo soy ajeno a eso”, manifestó.

Por su parte, la gobernadora señaló que corresponderá a las instancias de Morena determinar qué procede respecto a la situación de su dirigente estatal.