Quema de vehículos en Poza Rica habría sido reacción a detenciones: SSP

Quema de vehículos en Poza Rica habría sido reacción a detenciones: SSP

noviembre 19, 2026

Alfonso Reyes Garcés señaló que que los hechos se atendieron y se contuvo rápido

Xalapa, Ver.- La quema de vehículos registrada en distintos puntos de Poza Rica este miércoles 18 de noviembre, habría sido una reacción de grupos delictivos a detenciones realizadas días antes, reconoció el secretario de Seguridad Pública estatal, Alfonso Reyes Garcés.

Durante una declaración ante medios de comunicación, el funcionario explicó que las autoridades consideran que los incendios pudieron estar relacionados con seis detenciones efectuadas recientemente en la región, aunque aclaró que hasta el momento no existe una atribución confirmada sobre los responsables.

“Hubo detenciones días previos y creemos que pudo haber sido una respuesta a eso”, dijo en entrevista previo a su comparecencia ante diputados locales.

Reyes Garcés detalló que, además de las seis detenciones en la zona norte, se realizaron aseguramientos de armas en los municipios de Tantoyuca y Benito Juárez. Sin embargo, evitó identificar a los grupos criminales involucrados y proporcionar mayores detalles sobre las personas detenidas.

El secretario también descartó que los incendios fueran consecuencia de un enfrentamiento armado. Explicó que, de acuerdo con los primeros reportes, personas relacionadas con actividades delictivas se apoderaron de vehículos de ciudadanos y posteriormente los incendiaron.

“No fue un enfrentamiento; lamentablemente, se apropiaron de unos vehículos de ciudadanos y los quemaron. No hubo ningún enfrentamiento, hasta donde sabemos”, afirmó.

Los hechos ocurrieron en las periferias de Poza Rica y provocaron la movilización de corporaciones de seguridad. De acuerdo con el funcionario, no se reportaron personas lesionadas.

Refuerzan vigilancia en Poza Rica

Tras los hechos violentos, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó el despliegue operativo en Poza Rica. Reyes Garcés informó que la corporación mantenía alrededor de 15 patrullas en el municipio y que durante el día se incorporaron cinco unidades más.

El dispositivo también contempla presencia de fuerzas federales en distintos puntos del estado, particularmente en la región norte, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles nuevos incidentes.

Cuestionado sobre una posible disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Grupo Sombra, el secretario reconoció que existen confrontaciones entre grupos delictivos en la región, aunque no confirmó que alguna de estas organizaciones haya reivindicado o ejecutado los incendios.

Hasta ahora, ninguna organización criminal se ha atribuido públicamente los ataques.

Aunque la SSP sostiene que los hechos pudieron derivar de las acciones de seguridad realizadas previamente, todavía no se ha establecido públicamente una relación directa entre las seis detenciones y la quema de vehículos.

La autoridad tampoco ha informado sobre detenciones relacionadas específicamente con estos incendios.

Los acontecimientos mantienen la atención sobre la disputa entre organizaciones criminales en el norte de Veracruz, una región donde municipios como Poza Rica, Tuxpan, Papantla y Tihuatlán enfrentan problemas de seguridad vinculados con la actividad delictiva.

Reyes Garcés aseguró que las corporaciones estatales y federales mantienen acciones de vigilancia para garantizar la seguridad de la población.