Operativos coordinados afectan a estructura delictiva con cinco detenciones

julio 22, 2026

>Aseguran 34 mil litros de hidrocarburo y más de 87 kilos de presunta marihuana.

>Liberadas a dos víctimas de privación ilegal de la libertad y cinco de secuestro virtual.

Xalapa, Ver., miércoles 22 de julio del 2026.– Como resultado de los operativos coordinados realizados del 17 al 20 de julio en 37 municipios, fuerzas federales y estatales aseguraron 34 mil 150 litros de hidrocarburo, más de 87 kilogramos de hierba verde con características similares a la marihuana, 279 dosis de presuntos estupefacientes y detuvieron a 45 personas, entre ellas cuatro menores de edad.

Las acciones fueron encabezadas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional y las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE).

Por presuntos delitos contra la salud fueron detenidas 16 personas, entre ellas un menor de edad; asegurándoles 135 dosis de una sustancia con características similares del cristal, 18 dosis, 21 bolsitas y seis cigarros de hierba seca con características de la marihuana; una réplica de arma corta, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una báscula, tres motocicletas y dos automóviles sin reporte de robo.

En Poza Rica y Cerro Azul fueron detenidos dos hombres, a quienes les aseguraron 19 dosis y una bolsita de una sustancia con características similares del cristal, teléfonos celulares, un dron, una tabla de castigo y una báscula.

Asimismo, en Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada y Coatzacoalcos fueron detenidas tres personas; se les aseguraron 35 dosis de una sustancia con características similares del cristal, 25 bolsitas de hierba con características de la marihuana, un teléfono celular y dos motocicletas sin reporte de robo. Estas cinco personas son investigadas por su presunta participación dentro de la estructura de grupos delictivos.

Respecto a la recuperación de vehículos fueron aseguradas ocho motocicletas, tres automóviles —uno de ellos con una dosis de hierba con características de la marihuana en su interior—, tres camionetas, un tractocamión, un remolque, una pipa y una cuatrimoto con reporte de robo. Seis personas fueron detenidas por estos hechos.

Además, fue asegurada una camioneta con el NIV alterado, un automóvil relacionado con un hecho delictivo y otro sin reporte de robo que transportaba cuatro dosis de hierba con características de la marihuana.

Por la presunta portación ilegal de arma de fuego fue detenido un hombre, a quien le aseguraron dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y una camioneta sin reporte de robo. En Córdoba también fue detenido otro hombre por portación de cartuchos útiles; le aseguraron una dosis de una sustancia con características similares del cristal, una pipa y dos tractocamiones sin reporte de robo.

En operativos de inspección en establecimientos de envío por paquetería, binomios caninos localizaron y aseguraron, en Cotaxtla, más de 87 kilogramos de hierba verde con características de la marihuana.

Asimismo, en Veracruz y Cazones fueron liberadas dos presuntas víctimas de privación ilegal de la libertad y detenidas cuatro personas, entre ellas un menor de edad, a quienes les aseguraron un arma corta, un arma larga y una pistola de balines. Además, mediante la atención de reportes por secuestro virtual fueron localizados sanos y salvos cinco hombres en Xalapa y Oteapan.

Finalmente, en Xalapa fueron detenidas dos personas por presunto robo a propiedad, asegurándoles metros de cable y una cizalla.

En cateos realizados en Río Blanco y Hueyapan de Ocampo, en apoyo a la FGR, fueron asegurados 33 mil 250 litros de hidrocarburo, mil 500 litros de gas LP, dos tanques de gas LP, una máquina expendedora de gas LP, dos bombas, un tractocamión acoplado a un autotanque y tres motocicletas sin reporte de robo.

En el municipio de Veracruz, durante un operativo fueron aseguradas 66 máquinas tragamonedas tipo casino.

En apoyo a la FGE se detuvieron a 14 personas, entre ellas dos menores de edad, durante cateos efectuados en Tihuatlán, Zongolica, Chocamán, Córdoba, Perote, Boca del Río, Tierra Blanca, Playa Vicente, Sayula de Alemán y Las Choapas.

Durante estas diligencias fueron aseguradas 27 dosis de una sustancia con características similares del cristal; 36 dosis, tres bolsas y seis bolsitas de hierba seca con características de la marihuana; tres dosis de una sustancia con características similares a la cocaína; tres armas cortas y tres réplicas; cargadores, cartuchos útiles, un bastón PR-24, una espada, un par de aros aprehensores, relojes, teléfonos celulares, pipas, básculas, 900 litros de hidrocarburo, una motocicleta y un tractocamión con el NIV alterado, además de cuatro motocicletas con reporte de robo y seis sin reporte.

Las personas detenidas, así como los presuntos estupefacientes, armas, objetos y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.