noviembre 19, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El parque Juárez contará con una pista de hielo gratuita durante esta temporada decembrina, como parte de las actividades que prepara el Ayuntamiento de Xalapa para atraer a las familias al centro de la ciudad.

La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, adelantó que el proyecto se encuentra en proceso de concretarse y que los detalles se darán a conocer la próxima semana.

«En eso estamos, esa es la sorpresa, se va a anunciar la próxima semana, pero si todo sale bien tendremos nuestra pista de hielo, la Villa, el adorno navideño en Los Lagos y callejones», expresó.

Explicó que la propuesta contempla utilizar recursos que la Dirección de Desarrollo Económico tenía destinados originalmente a la Feria de las Flores, cuya realización fue pospuesta debido a los trabajos de rehabilitación de Los Lagos.

“Ese dinero lo guardamos y estamos con la propuesta de invertirlo en la pista de hielo y estamos ya concretando”, dijo.

La pista se sumaría a la Villa Navideña que será instalada en el parque Juárez y a la decoración alusiva a las fiestas decembrinas que se colocará en otros puntos de la ciudad, como el callejón Jesús te Ampare, la calle Betancourt y la zona de Los Lagos.

La intención es ofrecer actividades gratuitas para que las familias xalapeñas y visitantes disfruten de la Navidad, recorran distintos espacios de la capital y contribuyan a la actividad económica de los comercios locales.

Las fechas y horarios de funcionamiento de la pista se darán a conocer una vez que se presente oficialmente el proyecto.