noviembre 19, 2026

El Congreso de Veracruz aprobó llamar a Esther Morales Tzanahua, suplente de la regidora única de Texhuacan, Juana Tzanahua Gálvez, asesinada junto con su esposo el pasado 14 de noviembre en la región de las Altas Montañas.

Durante la sesión pública de este jueves, los legisladores aprobaron por unanimidad que el Cabildo de Texhuacan convoque a la suplente para que asuma el cargo y concluya el periodo de la actual administración municipal, en 2029.

Previamente, el pleno legislativo rindió un minuto de silencio en memoria de Juana Tzanahua Gálvez y de su esposo, Gervacio Hernández Mellado, quien se desempeñaba como presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese municipio.

Como parte del procedimiento, el Ayuntamiento deberá llamar a Esther Morales Tzanahua y realizar la correspondiente toma de protesta para que se incorpore formalmente al Cabildo.

PRI exige justicia por el doble homicidio

Tras el asesinato de la regidora y su esposo, la diputada local del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, pidió a las autoridades informar sobre los avances de las investigaciones y garantizar que el crimen no quede impune.

La legisladora señaló que, de acuerdo con cifras del partido, desde 2018 se han registrado 66 homicidios de políticos en Veracruz, de los cuales únicamente cuatro cuentan con un resolutivo y personas detenidas.

“Del 2018 a la fecha se han registrado 66 homicidios de políticos y de estos únicamente cuatro han tenido un resolutivo porque se cuenta con personas detenidas. El 96 por ciento de los casos no tienen una respuesta y nosotros como priistas y veracruzanos exigimos que este crimen se esclarezca”, declaró.

Valdés Salazar calificó como lamentable la violencia que enfrenta la entidad y mencionó también los hechos registrados recientemente en Poza Rica.

Fiscalías investigan el asesinato

El doble homicidio ocurrió el 14 de noviembre sobre el tramo carretero Apoxteca-Aticpac, en Texhuacan, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba el matrimonio junto con otra mujer.

Gervacio Hernández Mellado murió en el lugar, mientras que la regidora falleció posteriormente cuando recibía atención médica. Una tercera persona resultó lesionada.

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan de manera coordinada en las investigaciones para identificar a los responsables.

Por su parte, la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que continúan las diligencias ministeriales y periciales a través de la Fiscalía Regional Córdoba.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer públicamente el móvil del ataque.El Congreso de Veracruz aprobó llamar a Esther Morales Tzanahua, suplente de la regidora única de Texhuacan, Juana Tzanahua Gálvez, asesinada junto con su esposo el pasado 14 de noviembre en la región de las Altas Montañas.

Durante la sesión pública de este jueves, los legisladores aprobaron por unanimidad que el Cabildo de Texhuacan convoque a la suplente para que asuma el cargo y concluya el periodo de la actual administración municipal, en 2029.

Previamente, el pleno legislativo rindió un minuto de silencio en memoria de Juana Tzanahua Gálvez y de su esposo, Gervacio Hernández Mellado, quien se desempeñaba como presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese municipio.

Como parte del procedimiento, el Ayuntamiento deberá llamar a Esther Morales Tzanahua y realizar la correspondiente toma de protesta para que se incorpore formalmente al Cabildo.

PRI exige justicia por el doble homicidio

Tras el asesinato de la regidora y su esposo, la diputada local del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, pidió a las autoridades informar sobre los avances de las investigaciones y garantizar que el crimen no quede impune.

La legisladora señaló que, de acuerdo con cifras del partido, desde 2018 se han registrado 66 homicidios de políticos en Veracruz, de los cuales únicamente cuatro cuentan con un resolutivo y personas detenidas.

“Del 2018 a la fecha se han registrado 66 homicidios de políticos y de estos únicamente cuatro han tenido un resolutivo porque se cuenta con personas detenidas. El 96 por ciento de los casos no tienen una respuesta y nosotros como priistas y veracruzanos exigimos que este crimen se esclarezca”, declaró.

Valdés Salazar calificó como lamentable la violencia que enfrenta la entidad y mencionó también los hechos registrados recientemente en Poza Rica.

Fiscalías investigan el asesinato

El doble homicidio ocurrió el 14 de noviembre sobre el tramo carretero Apoxteca-Aticpac, en Texhuacan, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba el matrimonio junto con otra mujer.

Gervacio Hernández Mellado murió en el lugar, mientras que la regidora falleció posteriormente cuando recibía atención médica. Una tercera persona resultó lesionada.

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan de manera coordinada en las investigaciones para identificar a los responsables.

Por su parte, la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que continúan las diligencias ministeriales y periciales a través de la Fiscalía Regional Córdoba.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer públicamente el móvil del ataque.