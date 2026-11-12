Xalapa tendrá una Villa Navideña en el parque Juárez

noviembre 12, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



La ciudad tendrá Villa Navideña próximamente en el parque Juárez anunció la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos.



Explicó que en el marco de las fistas decembrinas, el Ayuntamiento prepara este espacio para ofrecer actividades dirigidas a las familias y visitantes de la capital veracruzana.



«Vamos a tener una villa navideña, ya también se hará el anuncio, es una sorpresa para diciembre y la vamos a hacer aquí en el parque Juárez para que sea accesible a todas las personas, niños, niñas, estamos todavía ultimando los detalles», expresó.

Por primera vez en años recientes la ciudad tendrá Villa Navideña, anunció la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, quien indicó que el parque Juárez será la sede.



Dijo que el Ayuntamiento prepara este espacio para ofrecer actividades dirigidas a las familias y visitantes de la capital veracruzana.



La presidenta municipal explicó que la instalación de la villa busca aprovechar la ubicación del parque para facilitar el acceso de niñas, niños y personas de distintas edades a las actividades de la temporada decembrina.



«Vamos a tener una villa navideña, ya también se hará el anuncio, es una sorpresa para diciembre y la vamos a hacer aquí en el parque Juárez para que sea accesible a todas las personas, niños, niñas, estamos todavía ultimando los detalles», expresó.



Griego Ceballos indicó que la decisión de utilizar nuevamente este espacio público responde a la asistencia registrada durante los festivales organizados con motivo del Día de Muertos, que reunieron a más de 85 mil personas.



Entre las actividades realizadas estuvieron la exposición de cráneos monumentales y el Festival del Tamal, Pan y Chocolate, que atrajeron a visitantes al centro de la ciudad.



La alcaldesa destacó que la respuesta ciudadana a estos eventos motivó la organización de una nueva actividad para las celebraciones de fin de año.



«Dado el éxito que tuvieron las fiestas de la celebración de Día de Muertos porque tuvimos una asistencia de más de 85 mil personas que vinieron a recorrer los cráneos, estuvieron en el festival del tamal, pan y chocolate y ahora tendremos nuestra villa navideña aquí en el centro», señaló.



Dijo que la villa navideña se instalará durante diciembre por lo que todavía se encuentran afinando los detalles de su organización, por lo que posteriormente se darán a conocer las fechas y las actividades que integrarán el programa.



Agregó que la decisión de utilizar nuevamente este espacio público responde a la asistencia registrada durante los festivales organizados con motivo del Día de Muertos, que reunieron a más de 85 mil personas.