Bloquean planta de moscas estériles en Chiapas por malos olores; exigen su reubicación

septiembre 8, 2026

Habitantes y padres de familia de Metapa de Domínguez, Chiapas, bloquearon los accesos principales a la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, en protesta por los fétidos olores emanados del complejo. Los inconformes impidieron la salida de los cargamentos destinados al norte del país y exigieron la reubicación definitiva de las instalaciones.

La movilización escaló luego de que el lunes sostuvieron reuniones infructuosas con directivos y autoridades locales. Ante la falta de acuerdos inmediatos, la comunidad cerró las puertas del complejo y advirtió que no liberará las instalaciones hasta recibir una solución de fondo, sin descartar bloqueos sobre la carretera federal.

⇒ La intensidad de las emanaciones forzó la suspensión temporal de actividades en una escuela primaria y en la secundaria técnica «Rafael Pascasio Gamboa», ubicadas en las inmediaciones del predio y con una matrícula conjunta cercana a los 500 alumnos.

Padres y docentes catalogaron el ambiente como «insoportable» durante las jornadas escolares. De acuerdo con testimonios de madres y padres de familia, varios menores han presentado cuadros recurrentes de dolor de cabeza, náuseas, vómito y fiebre atribuidos a la fetidez ambiental, aunque hasta el momento las autoridades del sector no han emitido un dictamen sanitario oficial.

La Planta de Producción de Moscas Estériles fue inaugurada el pasado 27 de junio con una inversión bilateral de 61 millones de dólares entre los gobiernos de México y Estados Unidos para frenar la plaga del gusano barrenador. Operada bajo la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la instalación opera actualmente al 40% de su capacidad y prevé producir 100 millones de insectos semanales para diciembre, lo que incrementó el temor vecinal a que la peste se agrave conforme aumente el ritmo operativo.

Humberto Gomes Velásquez, coordinador del complejo, reconoció las emanaciones y explicó que derivan del proceso biológico por descomposición de materia orgánica (alimentos, heces y moscas muertas). Detalló que aplican ácido acético en los desechos para mitigar el impacto y que gestionan filtros especializados en los ductos. No obstante, las familias rechazaron ofertas paliativas —como dotar de aires acondicionados a las aulas para sellar ventanas— y señalaron de incumplimiento al alcalde Luis Salgado, a quien emplazaron a gestionar la intervención directa de los gobiernos estatal y federal.