Pirotecnia fuera de control deja cuatro heridos durante festejos patrios en Palenque, Chiapas

septiembre 16, 2026

Momentos de tensión y pánico vivieron asistentes a los festejos patrios en el Parque Central de Palenque, Chiapas, luego de que un espectáculo pirotécnico se saliera de control durante la noche del Grito de Independencia, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas.

Cerca de las 23:00 horas, detonaciones erráticas e imprevistas sobre la plaza pública provocaron que familias enteras corrieran a refugiarse en comercios y zonas aledañas. Videos difundidos en redes sociales registraron las ráfagas descontroladas de cohetes a ras de suelo y la movilización de los asistentes para ponerse a salvo.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas y de Palenque acudieron de inmediato al punto para brindar auxilio a las víctimas. De acuerdo con el reporte oficial, las cuatro personas afectadas presentaron quemaduras y contusiones, principalmente en la espalda; todas fueron valoradas como estables y sin lesiones que comprometan su vida.

Respecto al origen del percance, el Ayuntamiento de Palenque señaló que un grupo de asistentes presuntamente vulneró la zona de resguardo: “Algunas personas no respetaron las indicaciones emitidas por el personal a cargo, ingresando al área restringida, poniendo en riesgo su propia seguridad”.

⇒ Sin embargo, ciudadanos presentes y usuarios en plataformas digitales apuntaron a un fallo operativo en la batería de pirotecnia como detonante del descontrol.

La jornada festiva en Chiapas registró otros percances y medidas preventivas extraordinarias en diversas localidades:

⇒ Tuxtla Gutiérrez: Durante la ceremonia encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez en la plaza central, paramédicos y brigadistas atendieron a 30 personas que sufrieron desvanecimientos por la aglomeración. El operativo desplegó tres módulos de auxilio, nueve ambulancias y una fuerza operativa de 298 elementos.

⇒ Cintalapa: La quema de fuegos artificiales generó chispas que incendiaron un adorno patrio en la fachada del palacio municipal. Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acordonaron la zona y sofocaron las llamas rápidamente, sin reporte de heridos.

⇒ Oxchuc: Previo a la conmemoración, autoridades tradicionales y habitantes tzeltales de 188 comunidades y 27 barrios acordaron en asamblea general una ley seca permanente, tras el fallecimiento de dos jóvenes arrolladas por un conductor ebrio a principios de mes. La comunidad fijó multas de hasta 300 mil pesos a quien venda alcohol o estupefacientes, y procedió a la destrucción pública de botellas y cervezas decomisadas en la plaza central.