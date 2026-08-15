Xalapa proyecta obras de pavimentación, drenaje y alumbrado en dos colonias

agosto 15, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— Dos zonas de Xalapa serán intervenidas con obras de infraestructura que contemplan pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de redes de agua y drenaje, así como mejoras en banquetas, guarniciones y alumbrado público.

El Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal, publicó dos Licitaciones Públicas Estatales para ejecutar estos trabajos en las colonias Francisco Ferrer Guardia y FREDEPO, en la Reserva del Tronconal.

Una de las obras contempla la rehabilitación de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, entre la avenida Mártires 28 de Agosto y la calle Teodoro Avendaño, en la colonia Francisco Ferrer Guardia. El proyecto incluye pavimentación con concreto hidráulico, construcción y rehabilitación de guarniciones y banquetas, alumbrado público, así como trabajos en las redes de agua, drenaje sanitario y drenaje pluvial.

La segunda intervención se realizará en la avenida Central, entre las calles Maracuyá y Xalapa, en la colonia FREDEPO de la Reserva del Tronconal. En este punto se contempla la rehabilitación del alcantarillado pluvial, las redes de drenaje sanitario y agua entubada, además del revestimiento, construcción de la calle con concreto hidráulico y colocación de alumbrado público.

De acuerdo con las convocatorias, ambas obras tendrán un plazo de ejecución de 100 días naturales, con inicio previsto para el 7 de septiembre y conclusión el 15 de diciembre de 2026.

Los trabajos serán financiados con recursos del FORTAMUN 2026, por lo que actualmente se encuentra abierto el proceso para seleccionar a las empresas que estarán a cargo de su ejecución.

Entre los requisitos establecidos para las empresas participantes se encuentra contar con un capital contable mínimo de 15 millones de pesos y acreditar experiencia en al menos cinco obras de características similares, con montos superiores a 10 millones de pesos.

Las licitaciones buscan garantizar que las empresas contratadas cuenten con capacidad financiera y experiencia para ejecutar proyectos de infraestructura de esta magnitud. No podrán participar personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por las autoridades correspondientes.

Las obras representan intervenciones integrales que, además de mejorar las condiciones de las vialidades, contemplan infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y de alumbrado en las zonas beneficiadas.