Amatitlán busca policías municipales; aspirantes no deben superar los 35 años

noviembre 14, 2026

El Ayuntamiento ofrece 10 plazas para integrar la corporación; los seleccionados recibirán una remuneración de 7 mil 500 pesos quincenales

Amatitlán, Ver.- El Ayuntamiento de Amatitlán, encabezado por el alcalde Horacio Aguirre Galo, abrió una convocatoria para reclutar nuevos elementos de la Policía Municipal. Entre los requisitos establecidos destaca que las personas interesadas deberán tener entre 18 y 35 años, por lo que quienes superen esa edad no podrán participar en el proceso de selección.

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial del Estado el viernes 13 de noviembre de 2026, se ofrecen 10 plazas en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Los aspirantes deberán acreditar estudios de nivel medio superior o su equivalente, contar con una estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.55 metros para hombres, además de cumplir con las evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y de control de confianza.

La convocatoria también establece que los hombres deberán acreditar el Servicio Militar Nacional y que las personas interesadas deberán presentar constancia de antecedentes no penales, identificación oficial, CURP, certificado de estudios y comprobante de domicilio, entre otros documentos.

Capacitación y remuneración

Las personas que sean aceptadas recibirán una remuneración económica neta de 7 mil 500 pesos quincenales, además de prestaciones médicas para ellas y sus familiares directos, apoyo para gastos funerarios, capacitación permanente y dotación gratuita de vestuario dos veces al año.

Durante el proceso de formación, los aspirantes aceptados recibirán una beca o estímulo económico mensual de 7 mil 500 pesos. El curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad tendrá una duración de mil 80 horas, distribuidas en cinco meses, bajo modalidad presencial de internado y con prácticas de campo.

La documentación deberá entregarse en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, ubicadas en José María Morelos número 1, colonia Centro, en Amatitlán, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

La convocatoria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o antes, en caso de que se cubran las 10 plazas disponibles. El Ayuntamiento precisó que todas las etapas del proceso son gratuitas.