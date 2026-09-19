Abierta, la Convocatoria para otorgar la Medalla “Heberto Castillo Martínez” 2026

septiembre 18, 2026

La recepción de propuestas inició este viernes 18 y concluirá el viernes 25 de septiembre en el Palacio Legislativo.

Xalapa, Ver., 18 de septiembre de 2026.- La Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz emitió la Convocatoria para otorgar la Medalla y Diploma «Heberto Castillo Martínez” 2026 a quien haya realizado aportaciones en materia de investigación, divulgación o aplicación de la ciencia y la tecnología contribuyendo al desarrollo del estado y de la nación.

La Convocatoria está dirigida a las instituciones educativas de investigación científica y tecnológica, asociaciones civiles y culturales, colegios de profesionistas, organizaciones sindicales, agrupaciones científicas y sociedad en general para que propongan a ciudadanas o ciudadanos veracruzanos con los méritos suficientes para recibir esta distinción.

De acuerdo con las bases, las propuestas deberán ser presentadas, del viernes 18 al viernes 25 de septiembre del presente año, de 09:00 a 18:00 horas, en la oficina de la Presidencia de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, en el interior del Palacio Legislativo, ubicado entre las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador de la ciudad de Xalapa.

A cada propuesta debe adjuntarse una exposición de motivos y currículum vitae con documentos comprobatorios de la trayectoria y obra de la persona propuesta, firmados por quien proponga; al tratarse de personas jurídicas, por quien represente y justifique tener facultades para ello.

Concluido el periodo de recepción de propuestas, la Comisión sesionará a más tardar el viernes 2 de octubre para evaluar las propuestas recibidas y de entre éstas seleccionará una terna que, a juicio de la Comisión, cuente con los méritos y requisitos señalados, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente.

Dicho Dictamen será remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, a efecto de que sea sometido a la consideración del Pleno, el cual determinará mediante votación a quien otorga la Medalla y Diploma “Heberto Castillo Martínez” correspondiente al año 2026, que este Congreso entregará en Sesión Solemne en la fecha que determine la Junta de Coordinación Política.