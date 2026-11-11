“Wildwood” tendrá nuevo doblaje tras polémica con startalents

noviembre 11, 2026

La película “Wildwood: El bosque salvaje” tendrá un nuevo doblaje en español para su estreno en México, luego de varios días de críticas contra la primera versión.

La distribuidora de la película anunció que la nueva adaptación contará con otras voces para sus personajes principales y se sumará a la versión original subtitulada.

La controversia comenzó cuando en los avances se presentó un conocido elenco de startalents integrado por Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche.

El reparto también incluyó a Emilio Treviño, reconocido actor de doblaje. No obstante, al llegar a las salas de cine, la versión recibió fuertes críticas de espectadores.

Parte del público cuestionó la calidad de las interpretaciones y consideró que el doblaje afectaba la experiencia de la película, cuya producción tomó 16 años.

Mediante un comunicado oficial, Imagem Films Mx señaló que el doblaje original de la película se realizó y aprobó “bajo estándares creativos y profesionales”.

También agradeció a quienes participaron en ese proceso y aclaró que producir una nueva adaptación no pretende invalidar ni desacreditar el trabajo anterior.

La nueva versión en español llegará a los cines de México el próximo jueves 12 de noviembre de 2026, con el fin de ofrecer otra opción para disfrutar el filme.