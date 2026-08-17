Condusef ha atendido 3 mil 528 reclamaciones en Oaxaca 

agosto 17, 2026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atendió 3,528 reclamaciones en el estado de Oaxaca durante el periodo enero-julio de 2026, lo que representa el 2.2 por ciento del total nacional y un incremento del 3.5 por ciento en comparación con el año anterior. De las reclamaciones concluidas, se recuperaron 18.5 millones de pesos en favor de los usuarios.

Del total de reclamaciones ingresadas, el 31.3 por ciento correspondió a personas del municipio de Oaxaca de Juárez, el 6.1 por ciento a Santa Cruz Xoxocotlán y el 4.2 por ciento a San Juan Bautista Tuxtepec. El 74.2 por ciento de los casos se atendieron mediante Gestión Electrónica, mientras que el 10.5 por ciento correspondió a conciliación y el 10 por ciento a prácticas de cobranza indebida.

Sectores y productos con mayor incidencia

La Banca Múltiple acumuló el 57.6 por ciento de las reclamaciones, seguida de las aseguradoras con el 15.1 por ciento y las sociedades de información crediticia con el 11.1 por ciento. En la Banca Múltiple, las principales causas fueron “consumos no reconocidos”, “cargos no reconocidos en la cuenta” y “transferencia electrónica no reconocida”, que representan el 42.2 por ciento del total de quejas a ese sector.

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Los productos financieros con mayor vinculación a las reclamaciones fueron tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito personal, que concentran el 60.6 por ciento. El 29.5 por ciento del total de reclamaciones estuvo relacionado con un posible fraude, y el estado de Oaxaca presentó una favorabilidad al usuario del 48.1 por ciento.

Canales de atención y recomendaciones

La Condusef puso a disposición diversos canales de atención, entre ellos el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), el Chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo asesoria@condusef.gob.mx.

La comisión recordó que todos sus trámites son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios, y exhortó a la población a mantenerse alerta ante cualquier persona que solicite dinero para realizar trámites a nombre de la institución.