Nueva manifestación de CNTE en CDMX, te decimos cuándo y dónde

julio 14, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México anunció una movilización para este jueves, al señalar un presunto incumplimiento por parte de las autoridades educativas de los acuerdos establecidos en una mesa de trabajo.

A través de redes sociales, el dirigente de la Sección 9, Pedro Hernández, difundió la convocatoria para que los integrantes del magisterio se concentren a partir de las 9:00 horas sobre la calle Isabel la Católica, desde donde prevén realizar acciones de protesta.

En el comunicado difundido por la organización, la CNTE sostiene que la movilización responde al supuesto incumplimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) de los compromisos firmados en la minuta de la mesa tripartita, por lo que llamó a sus agremiados a participar en la jornada de protesta.

La convocatoria ocurre a casi un mes de que la dirigencia nacional de la CNTE levantó el plantón que mantuvo durante 20 días en las inmediaciones del Zócalo capitalino, tras una serie de negociaciones con autoridades federales