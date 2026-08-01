Sheinbaum acuerda con la CNTE recibirlos el 13 de agosto en Palacio Nacional

agosto 1, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Santiago Suchilquitomgo, Oaxaca.- Antes de llegar a su primer evento de la gira de trabajo de este fin de semana en Suchilquitongo, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá una reunión con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el próximo 13 de agosto en la Ciudad de México.

La mandataria explicó que la decisión se tomó luego de recibir un oficio de la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Pérez, en el que se solicitó un encuentro para abordar diversos temas relacionados con el magisterio.

Sheinbaum señaló que el diálogo con los docentes se llevará a cabo en la capital del país, como parte de la política de apertura y comunicación con las organizaciones sociales y sindicales.

El anuncio se dio momentos antes de que la presidenta encabezara las actividades de su gira por Oaxaca, donde tiene programados diversos eventos oficiales durante el fin de semana. La reunión del 13 de agosto buscará dar continuidad a las mesas de diálogo entre el Gobierno de México y la CNTE para atender las demandas del magisterio disidente.