Adiós a la Cybertruck: Tesla anuncia el fin de la producción de su polémica pickup eléctrica

Adiós a la Cybertruck: Tesla anuncia el fin de la producción de su polémica pickup eléctrica

noviembre 9, 2026

A poco más de tres años de su esperado y mediático lanzamiento, Tesla ha anunciado el fin de la producción de la Cybertruck, la icónica pickup eléctrica de diseño futurista y carrocería de acero inoxidable que acaparó los titulares globales de la industria automotriz.

A través de su cuenta de X, Elon Musk, dueño y director general (CEO) de Tesla, anunció que la camioneta eléctrica más polémica de la marca dejará de fabricarse gradualmente a mediados del 2027: “Tesla reducirá gradualmente la producción del Cybertruck en la gigafábrica de Texas alrededor de mediados del próximo año para dejar espacio a un aumento en la producción del Cybercab”.

⇒ Ante las reacciones de esta publicación, Elon Musk explicó que las compras pendientes de entrega es mayor de lo que la compañía puede fabricar antes de desmantelar la línea para la expansión de la nueva Cybercab entre junio y julio del siguiente año, por ello se devolverán los depósitos a muchas personas.

Entre la alta expectativa y los desafíos del mercado

Desde su presentación inicial como prototipo y su posterior llegada a las calles con precios que rondaban los dos millones de pesos en mercados como el mexicano, la Cybertruck dividió opiniones tanto por su atrevida estética geométrica como por sus capacidades técnicas.

Sin embargo, los altos costos de fabricación de su exoesqueleto, los retrasos acumulados en la cadena de suministro y la evolución de las prioridades estratégicas de Tesla en el sector de vehículos eléctricos terminaron por sellar el destino del modelo.

⇒ Con la cancelación oficial y la devolución de depósitos pendientes ante la saturación de pedidos, la marca da vuelta a la página en su división de vehículos utilitarios pesados.