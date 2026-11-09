Harfuch advierte de delincuencia organizada “cobarde y corruptora” que todos los días causa daño al país

Harfuch advierte de delincuencia organizada “cobarde y corruptora” que todos los días causa daño al país

noviembre 8, 2026

Da la bienvenida a nuevos integrantes de la SSPC

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que México enfrenta a una delincuencia organizada “cobarde y corruptora”, que todos los días causa daños al país, y sostuvo que la principal responsabilidad de las instituciones de seguridad es defender a las familias mexicanas.

“Enfrentamos a una delincuencia organizada cobarde y corruptora, que todos los días hace daño a nuestro país. Nuestro deber es defender a las familias mexicanas”, afirmó el funcionario al dirigirse a los nuevos integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes concluyeron su formación y se incorporarán a las tareas del Gabinete de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch señaló que el combate a las organizaciones criminales exige fortalecer permanentemente las capacidades de las instituciones, preparar mejor a sus elementos y mantener la coordinación entre las dependencias responsables de la seguridad nacional.

En ese sentido, destacó que cada integrante que se incorpora a las corporaciones, cada capacidad operativa que se desarrolla y cada esfuerzo de coordinación representan mayores posibilidades de cumplir las misiones de seguridad, proteger a la población y salvaguardar la vida de los propios elementos.

“Cada elemento que se prepara, cada capacidad que fortalecemos y cada institución que trabaja en coordinación representan una mayor posibilidad de cumplir nuestras misiones, proteger la vida de nuestros compañeros y brindar mayor seguridad a México”, expresó.

El titular de la SSPC felicitó a las mujeres y hombres que concluyeron su preparación y que ahora se sumarán a las labores del Gabinete de Seguridad, a quienes llamó a desempeñar sus funciones con honestidad, valor y compromiso con el país.

El funcionario sostuvo que la preparación de los cuerpos de seguridad es fundamental ante los riesgos que representa la delincuencia organizada y para garantizar que las instituciones cuenten con personal capacitado para cumplir sus responsabilidades.

Durante el acto también recordó a los integrantes de las corporaciones que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, particularmente a su compañero Milton Morales Figueroa.

“Recordamos con profundo respeto a nuestro compañero Milton Morales Figueroa y a todas las compañeras y compañeros caídos en el servicio a la patria. No los olvidamos, ni a sus familias”, manifestó.

García Harfuch afirmó que honrar la memoria de los elementos fallecidos implica continuar trabajando con firmeza, preparación y unidad, además de cumplir con la misión por la que entregaron la vida: proteger a México.

El secretario también reconoció el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República en la formación y preparación de los nuevos integrantes de la SSPC.

Agradeció la colaboración permanente de estas instituciones y destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto para fortalecer las capacidades de las corporaciones encargadas de enfrentar a la delincuencia.

El mensaje del funcionario puso énfasis en que la seguridad de las familias mexicanas debe mantenerse como el objetivo central de las instituciones, frente a grupos criminales que, dijo, afectan cotidianamente al país.

La incorporación de nuevos elementos, agregó, representa un refuerzo a las tareas del Gabinete de Seguridad y al compromiso de proteger a la población, combatir a las organizaciones delictivas y reducir los riesgos para quienes realizan labores policiales.