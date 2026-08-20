FBI y DEA se reunieron con Fernando Farías antes de traslado

FBI y DEA se reunieron con Fernando Farías antes de traslado

agosto 20, 2026

Agentes del FBI y la DEA se reunieron con el excontralmirante de la Marina Fernando Farías Laguna antes de su posible traslado a México, según confirmó su abogado en Argentina, Félix Helou.

El encuentro ocurrió mientras avanzaban los trámites para enviar al exfuncionario a territorio mexicano, donde enfrenta acusaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

El abogado señaló que desconoce qué temas abordaron los agentes estadounidenses con Farías Laguna durante la reunión. El excontralmirante fue detenido en Buenos Aires en abril y actualmente permanece en el penal de Ezeiza, a la espera de que se concrete su traslado a México.

Su defensa sostiene que no fue notificada formalmente sobre el procedimiento debido a que el proceso judicial en Argentina todavía no ha concluido.

El caso de Farías Laguna se encuentra relacionado con una investigación en México por una presunta red de contrabando de combustibles. La situación ha generado atención debido a las circunstancias de su traslado y a la participación de autoridades de distintos países.

Mientras tanto, el gobierno mexicano ha rechazado que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, haya intervenido para acelerar la deportación del excontralmirante.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proceso para trasladar a Farías ya había comenzado previamente y que el retraso obedeció a cuestiones jurídicas.