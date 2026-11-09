Se despide obispo Carlos Patrón de su feligresía en la Catedral de Xalapa

noviembre 8, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong se despidió este domingo de la feligresía que cada domingo lo acompañó en las eucaristías de la Catedral Metropolitana.

“Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que representan a todas las personas que han creído, han luchado y han logrado novedades de la presencia de Dios en Xalapa. Con su testimonio, su oración, con su vida misma han comprobado que Dios sigue presente en todas partes”.

El prelado católico, quien el 18 de noviembre deja la Arquidiócesis que asumió desde el 2021, para trasladarse, por orden del Vaticano a la de Puebla, agradeció a los sacerdotes de la Catedral, pero también a todos los de la zona de Xalapa con quienes celebró con ellos la eucaristía.

Reconoció a la Catedral Metropolitana como el centro de la vida de la iglesia de Xalapa, donde continuamente, en las confesiones, sacramentos, visitas al santísimo y a la tumba de San Rafael Guízar, la catedral se mantiene viva.

“Vamos a ofrecer esta eucaristía como acción de gracias y que sea un compromiso de alegría para todos los planes y proyectos que Dios tiene para todos nosotros. Como lo hacemos todos los días oramos por las vocaciones sacerdotales, el seminario”.

Patrón Wong asumió la indicación del Papa León XIV, quien actualmente se encuentra en Uruguay, de no cesar en el apoyo a la vida consagrada, así como promover que dentro de las familias se escuche la voz de Dios.

Ya en entrevista con representantes de los medios de comunicación, el arzobispo a punto de dejar la Arquidiócesis de Xalapa agradeció a las familias xalapeñas que lo recibieron desde el primer minuto con carillo.

“Maravilloso también todo lo que hemos realizado como obra de Dios en estos corazones, en estas familias. Yo quiero agradecer el gran impulso de evangelización que hemos logrado estos 5 años. Recuerdo con mucho cariño el año de la familia, el año de la juvenil y el año vocacional. Recuerdo, por supuesto, todo el fruto del año de la nueva evangelización y de la catequesis y este año de la pastoral social”.

El Arzobispo dijo que esta última semana en Xalapa realizará misas en varias parroquias, en el seminario y participará en la asamblea de los obispos.

Finalmente, agradeció a los periodistas de la capital por su afecto, pues, dijo, ha sido testigo de la dedicación, el afecto, el cariño y también los sacrificios que han realizado.