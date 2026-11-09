CAM 55 llama a participar en la Caravana “Yo sí puedo” el 3 de diciembre en Xalapa

CAM 55 llama a participar en la Caravana “Yo sí puedo” el 3 de diciembre en Xalapa

noviembre 8, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Con el objetivo de convertir las calles del centro de Xalapa en un espacio de expresión y participación, pero sobre todo de inclusión, el próximo 3 de diciembre se llevará a cabo la Quinta Caravana “Yo sí puedo”, convocada por el Centro de Atención Múltiple Número 55.

Yenisei Antonio, organizadora del evento, dijo que se hace un llamado a las personas con discapacidad, familias y organizaciones a participar en el recorrido por las principales calles del centro de la ciudad.

Se busca ocupar los espacios públicos y hacer visibles los derechos de las personas con discapacidad, además crear un espacio de expresión y participación, donde las personas con discapacidad puedan compartir sus experiencias y plantear sus propuestas para avanzar hacia una sociedad con mayores condiciones de igualdad y accesibilidad.

El punto de reunión será la calle Ángel Garrido, a un costado del Teatro del Estado, donde los participantes comenzarán a concentrarse a las 8:30 horas, para arrancar a las 9:00 horas y continuará por la avenida Manuel Ávila Camacho, Viaducto, Primo Verdad y Enríquez, hasta llegar a Plaza Lerdo.

En el trayecto habrá mensajes, carteles y expresiones artísticas encaminadas a promover el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

El comité organizador señaló que la inclusión no debe quedarse únicamente en discursos, sino traducirse en condiciones que permitan a todas las personas aprender, trabajar, tomar decisiones y participar plenamente en la vida social.

Los grupos e instituciones interesados en participar podrán inscribir sus contingentes del 1 al 30 de noviembre mediante el formulario oficial de la convocatoria.

Para solicitar información adicional, el CAM No. 55 puso a disposición el número telefónico 228 163 2486.