Visitantes del Panteón Xalapeño piden a su administración atienda socavón al interior 

noviembre 4, 2026

*Se encuentran tumbas colindantes a punto de colapsar y es un riesgo para quienes acuden al cementerio

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Una mala sorpresa se llevaron los visitantes al Panteón Xalapeño en las pasadas festividades del Día de Muertos, cuando llegaron a las tumbas de sus familiares y descubrieron que estaban a punto de caer, luego de que se formara un socavón importante.

Los responsables del cementerio delimitaron la zona con cinta de advertencia, sin embargo, durante los días de todos santos, familias llegaron y accedieron a pesar del peligro que significaba el hundimiento.

Una adulta mayor refirió “las tumbas llevan el peligro de venirse abajo. Ya tiene tiempo, fue un tiempo que había aguaceros de aquello, aquí el agua buscó salida, escarbó, es una especie de resumidero, se ve que ha escarbado”.

Alertó que en caso de que el socavón se haga más grande podría generar que la tumba de su familia caiga.

En ese sentido, dijo que acudirá a la administración del Panteón Xalapeño para solicitar la reubicación de la tumba de su papá.

Hay que destacar que este socavón es un riesgo de colapso de varias tumbas colindantes y un peligro de accidentes para quienes acuden al cementerio.