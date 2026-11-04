Padres logran protección de la SCJN para su hija autista 

noviembre 4, 2026

*Logran que la Suprema limite el uso de pirotecnia en Teocelo y los otros 211 municipios

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El amor protector de dos padres de una niña con espectro autista e hiperacusia de 11 años logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, determinara que los ayuntamientos en Veracruz no podrán otorgar licencias para el uso de pirotecnia sin antes analizar el daño que puede hacer a niños, niñas y adolescentes con alguna condición sensorial especial.

Se trata de Gabriela Pérez Flores y Víctor Daniel Flores, padres de una pequeña que actualmente cuenta con 11 años de edad, quien desde pequeña fue diagnosticada como autista y quien, cada vez que se detonaba pirotecnia en Teocelo sufría crisis, dolor de oídos, aumento ritmo cardíaco, dolor de cabeza y malestar hasta por dos semanas.

Víctor Daniel Flores aplaudió la decisión de los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte, quienes validaron el derecho a la salud de su hija y, ahora, de toda la población con una condición similar en todo el estado.

Explicó que el recurso de amparo llegó a la SCJN, donde fue turnado a la ponencia de la Ministra Loreta Ortíz y ante el pleno se sentó un precedente importante no solo para el municipio de Teocelo, sino para los 212 municipios de la entidad veracruzana.

“La Corte por primera vez reconoce que el uso de la pirotecnia de estruendo afecta a las personas autistas que presentan hipoacusia. Es un precedente que establece límites a la autoridad, si hay un festejo, tiene que ver la autoridad que el uso de la pirotecnia puede afectar a las personas con hiperacusia”, dijo.

En la resolución de la Suprema los ministros votaron de manera unánime por el proyecto y en sus participaciones llamaron a hacer adecuaciones donde se fijen límites claros, donde deben vigilar puntualmente si se afectan derechos de niños, niñas, adolescentes con autismo, llegando incluso a negar las licencias.

Y es que, tan solo en Teocelo, destacó, son dos fiestas religiosas importantes que año con año dañaron a su hija, en enero en honor a Santo Entierro y en agosto con la Virgen de la Asunción.

Esta resolución llega despues de un primer amparo presentado en el año 2023, donde se enteraba de una violación al articulo octavo constitucional que garantiza el derecho de petición y las autoridades se ven obligadas a dar una respúesta.

“Recibimos la sentencia con mucho gusto y felicidad, es un logro que no solamente impactará en Teocelo, impactará en los 212 municipios del estado de Veracruz donde personas que sufren autismo pueden acercarse a nivel municipal y decirle que hay un hijo y solicitar que la licencia sea negada”.

Por su parte, Gabriela Pérez cuenta el viacrucis que ha significado vivir en un municipio con tradiciones arraigadas y en donde el uso de pirotecnia de estruendo es considera como normal.

“En Teocelo vivimos en un lugar donde desafortunadamente se ha detonado pirotecnia indiscriminadamente, en diferentes eventos, no solo religiosos. Por ellos buscamos un proceso para beneficiar la salud de nuestra hija, estas crisis no solo duraban un día, llegaban a durar dos semanas, era muy preocupante como padres ver la salud vulnerada la salud de nuestra hija”, lamentó.