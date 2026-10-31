Celebran nueve años de la catrina monumental como símbolo de orgullo e identidad

octubre 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Al cumplirse nueve años consecutivos de su montaje, el alcalde de Misantla, René Omar Jaén Ramírez, afirmó que la catrina monumental de 35 metros de altura es una muestra clara del talento local que no solo refuerza el sentido de pertenencia de los habitantes, sino que se ha consolidado como un potente motor para atraer visitantes interesados en las expresiones culturales de la región durante las festividades del Día de Muertos.

El Presidente Municipal reconoció públicamente la labor del equipo de artesanos, costureras, herreros y electricistas del municipio, cuya creatividad y esfuerzo coordinado permitieron erigir nuevamente esta imponente figura en la plaza de La Concordia, justo frente a la Casa de la Cultura, en el centro-norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con las autoridades locales, la edificación de esta colosal estructura requirió aproximadamente un mes de trabajo continuo y la colaboración directa de 22 especialistas.

Para la confección de su vestuario se emplearon más de 500 metros de tela, articulados en un complejo proceso artesanal que abarcó desde la soldadura del armazón de herrería hasta el ensamble, decorado e instalación de los sistemas de iluminación.

El proyecto nació hace casi una década por iniciativa directa de los creadores locales y se ha transformado en el principal distintivo de Misantla para las fechas de Todos Santos. La figura luce un vistoso diseño multicolor ornamentado con flores de cempasúchil, aretes, accesorios tradicionales y una corona festiva que viste la silueta de 35 metros de alto.

Por su parte, el director de Turismo municipal, Eduardo Andrés Angelino, quien subrayó que, más allá de sus impresionantes dimensiones, la obra encarna el trabajo colectivo de una comunidad comprometida con preservar sus raíces.

Para el funcionario, este despliegue artístico representa una manera profunda de honrar la memoria de los seres queridos a través de la tradición y el trabajo manual.