Anuncia Sheinbaum que Cuauhtémoc Cárdenas será trasladado a la Rotonda de las Personas Ilustres

Anuncia Sheinbaum que Cuauhtémoc Cárdenas será trasladado a la Rotonda de las Personas Ilustres

octubre 30, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano serán trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, en reconocimiento a su trayectoria política y a sus aportaciones a la vida democrática de México.

Durante el homenaje de cuerpo presente que se le rindió este viernes en el Palacio de Bellas Artes, al que acudieron cerca de 200 personas, entre familiares, representantes políticos, funcionarios y ciudadanos que se dieron cita para despedir al histórico dirigente de la izquierda mexicana, al que la mandataria federal arribó al recinto cultural alrededor de las 15:27 horas, junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Ambas ocuparon la primera fila para encabezar la ceremonia.

En medio de cantos purépechas, música que era del agrado del también llamado ingeniero, Sheinbaum dirigió un mensaje a los asistentes, en el que recordó la trayectoria de Cárdenas Solórzano y lo calificó como un hombre valiente, cuya participación política dejó una huella profunda en la historia contemporánea del país.

La presidenta destacó su papel como referente de la lucha democrática y de la izquierda mexicana, así como su legado político, que trascendió generaciones y contribuyó a transformar la vida pública nacional.

Tras el anuncio, se realizó una segunda guardia de honor encabezada por los familiares del ingeniero, entre ellos su hijo Lázaro Cárdenas Batel, junto con sus hermanos, quienes acompañaron el homenaje en memoria de su padre.

Concluida la ceremonia, Sheinbaum se retiró del Palacio de Bellas Artes con rumbo a Palacio Nacional.