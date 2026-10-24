Tiroteo en iglesia de Jordania deja siete muertos y 27 heridos

octubre 23, 2026

Un ataque armado contra una iglesia en la localidad de Hmood, en Karak, al sur de Jordania, dejó al menos siete muertos y 27 heridos, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió durante un funeral en la iglesia greco-ortodoxa de San Jorge, donde decenas de cristianos se reunieron para despedir a un integrante de su comunidad.

La agencia de seguridad pública calificó el hecho como “un ataque terrorista” e informó que los presuntos agresores no habían sido identificados ni capturados.

El rey Abdalá II condenó el atentado y prometió actuar con firmeza contra los responsables, al advertir que su gobierno responderá ante cualquier agresión contra el país.

“La sangre de los jordanos es valiosa, y golpearemos con mano de hierro a quienes atenten contra este país”, declaró el monarca en una publicación en la red social X.

Testigos relataron al canal Al-Mamlaka que varios hombres armados abrieron fuego en el exterior del templo. Uno de ellos portaba un fusil AK-47 Kalashnikov.

Uno de ellos señaló que dos hombres descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar. Añadió que había más de 150 personas dentro y fuera de la iglesia.

Las imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales mostraron a tres hombres armados disparando en la calle antes de dirigirse hacia el templo.