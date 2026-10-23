Autoridades de la Técnica 97 aclaran que hubo contagios de varicela, no sarampión

Autoridades de la Técnica 97 aclaran que hubo contagios de varicela, no sarampión

octubre 22, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No fue sarampión, fue varicela los casos de contagio de 8 adolescentes de tercer año de la Escuela Secundaria Técnica Número 97, ubicada en el Sumidero, en esta ciudad de Xalapa, aclaró el coordinador académico del turno matutino, Héctor Zayas Melgarejo.

En entrevista, el catedrático indicó que hace unos días se detectaron casos de varicela en alumnos de un mismo grupo de tercer grado, sin embargo, lo que prendió las alarmas escolares fue una receta médica en donde había un diagnóstico de sarampión.

Refirió que ante esta situación se activaron los protocolos sanitarios en la institución escolar, como fue trasladar a los alumnos a clases virtuales, además de limpieza exhaustiva al inmueble y al salón de clases.

“Se sanitizaron todos los muebles, la escuela y además se está tomando la temperatura a la entrada. La recomendación a los padres de familia es que si sus hijos presentan gripe, temperatura alta, cuerpo cortado vayan al centro de salud para que los chequen y digan si pueden venir o no a la escuela”.

Detalló que fueron 8 alumnos con varicela del tercer año, de un grupo del turno matutino.

El coordinador académico indicó que las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 les reportó que ya pasó la ventana de contagio de la varicela, sin embargo, los exhortó a mantener las acciones de prevención.

“Se recomienda el uso de cubrebocas, lavado de manos constante. En la Jurisdicción Sanitaria nos dicen que ya pasó la época de contagio de varicela, pero ahora estamos con la influenza”, por lo que hay que tomar precauciones.

Finalmente, recordó que en la Escuela se tiene una matrícula de mil 400 alumnos en los dos turnos.