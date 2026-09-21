De ser necesario, se ampliará la semana de vacunación contra el sarampión en Xalapa

De ser necesario, se ampliará la semana de vacunación contra el sarampión en Xalapa

septiembre 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Es necesario que la población veracruzana, pero sobre todo la de Xalapa acuda a los módulos de vacunación para aplicarse el biológico contra el sarampión, luego del brote que se registró en el Centro Estatal de Cancerología.

Destacó que las autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría de Salud de Veracruz organizaron una semana de vacunación.

“Hoy reviso con la alcaldesa Daniela Griego y la secretaria Mariela Hernández García, porque si es necesario ampliar la semana de vacunación se amplía. Está la campaña en todo el estado, pero sobre todo hacer el cerco aquí en Xalapa”.

En ese sentido, hizo un exhorto respetuoso a los padres de familia con niños de 0 a 12 años, que es población prioritaria, llevarlos a vacunar en alguno de los 12 módulos en Xalapa.

“Se pusieron en puntos cercanos, en el centro, en colonias, invitarlos a todos de manera respetuosa a quienes no tengan la vacuna de sarampión que acudan a ponersela”.

Hay que recordar que al corte del 15 de septiembre, la Secretaría de Salud Federal confirmó 16 casos, 12 trabajadores del CECAN, 3 pacientes y un familiar de paciente, así como dos fallecimientos, cifras que no se han actualizado.

RECORRIDOS EN HOSPITALES

Por otra parte, la gobernadora Nahle calificó como positivos los recorridos que se han hecho en 11 de los 61 hospitales a cargo del IMSS- Bienestar, toda vez que el reto de la universalidad de los servicios es muy grande.

La mandataria destacó que se tienen nosocomios con un porcentaje de abastecimiento de entre el 89 al 92 por ciento y otros con el 60 por ciento.

Indicó que se solicitó al IMSS Bienestar incluir a todos los hospitales al sistema de verificación de abasto de medicamentos e insumos para saber en qué hospital hay producto que se pueda trasladar a otros.

“El reto es muy grande, lo tenemos que lograr, es un reto que muy pocos países han hecho, hay que ayudarle a la Presidenta”.

Finalmente, dijo que está pendiente su recorrido a los hospitales de Xalapa, que son lo que tienen mayor demanda.