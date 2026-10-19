Veracruz recibe hasta 5 millones de aves rapaces migratorias

octubre 19, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Entre cuatro y cinco millones de aves rapaces cruzan cada año el centro de Veracruz durante su migración hacia el sur del continente. Aunque no se han observado descensos drásticos en el número de especies, sí se han detectado cambios en la temporalidad de este fenómeno, informó Yumey Cabrera Carrasco, especialista en educación ambiental de Pronatura Veracruz.

La organización monitorea desde hace 35 años el paso de estas aves a través del proyecto Veracruz, Río de Rapaces, que permite observar la migración de ejemplares provenientes del norte del continente que se desplazan hacia Sudamérica para escapar del frío.

De acuerdo con Cabrera Carrasco, alrededor de 25 especies de aves rapaces migran por el centro de Veracruz. Entre las más numerosas se encuentran el milano, el aguililla de Swainson, el aguililla de alas anchas y el zopilote.

“Afortunadamente, hemos tenido, le repito, Pronatura tiene ya 35 años que está monitoreando esta migración, y no hemos visto así cambios drásticos en el número de especies que van a migrar”, explicó.

La especialista señaló que para determinar si existe una tendencia sostenida a la baja se requiere analizar periodos de entre cinco y diez años. “Y hasta ahorita lo único que hemos notado es el cambio de temporalidad”, agregó.

Festival acerca al público a las aves

Para divulgar la importancia de este corredor migratorio, Pronatura organiza la edición número 15 del Festival de las Aves, con actividades en Xalapa y en el observatorio Dr. Mario Ramos.

Cabrera Carrasco explicó que el observatorio permanece abierto del 20 de agosto al 20 de noviembre, periodo durante el cual el público puede observar el paso de las aves rapaces.

“El festival busca que la gente se acerque a las aves, conozca su migración y entienda la importancia de conservarlas. Queremos que el público conozca este fenómeno que ocurre en Veracruz y que pueda observar las aves rapaces que cruzan por nuestro estado”.

La migración enfrenta amenazas como la cacería, los incendios forestales, las lluvias intensas, los vientos, los huracanes y el cambio climático. Ante estos riesgos, el festival busca acercar a la población al conocimiento y la conservación de las especies que atraviesan Veracruz cada otoño.