Institutos municipales de las mujeres se suman a acciones de búsqueda en Veracruz

octubre 19, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



Los institutos municipales de las mujeres se sumarán a las acciones de búsqueda de mujeres desaparecidas en Veracruz mediante grupos de trabajo en los que participarán distintas áreas de los ayuntamientos, afirmó la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira del Toro Olivares.



Explicó que la creación de estos grupos forma parte de los acuerdos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que es la Comisión Estatal de Búsqueda coordina los trabajos para su integración.



“Dentro del sistema está precisamente uno de los acuerdos, la creación de estos grupos de búsqueda municipales”, señaló.



Detalló que en estos equipos participarán las direcciones de Educación, Turismo y Juventud, así como las titulares de los institutos municipales de las mujeres, con el propósito de articular esfuerzos desde los ayuntamientos.



La funcionaria aclaró que no conoce el número de grupos que están formalmente integrados, pues está a cargo de la CEB.



“Al momento, no, porque quien está estructurando todo el diagnóstico ha sido la Comisión Estatal de Búsqueda y con ellas vamos trabajando en las mesas”, dijo.



Del Toro Olivares agregó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres acompaña este proceso mediante el trabajo con las directoras de los institutos municipales, mientras la Comisión Estatal de Búsqueda encabeza la coordinación de las acciones.



“Nosotras nos sumamos con el trabajo que se les da o que se les acompaña a las directoras de los institutos municipales de las mujeres”, afirmó.



Día de la lucha contra el Cáncer de Mama



En el marco del 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) se sumó a las actividades de sensibilización y detección oportuna, informó su directora, Zaira del Toro Olivares.



Explicó que, en coordinación con las unidades de género de la administración pública estatal y la fundación LEPACH, se realizaron actividades como la donación de tapitas y un Trenzatón para apoyar a personas que enfrentan esta enfermedad.



“Es una suma de esfuerzos. La encomienda que nos ha dado nuestra gobernadora es sumar todos los esfuerzos de las entidades de esta administración”, expresó.



La funcionaria indicó que el instituto también brinda acompañamiento psicológico a mujeres que enfrentan el cáncer de mama y las canaliza a las instituciones de salud correspondientes cuando requieren medicamentos o tratamientos.



“Lo más importante es el acompañamiento psicológico que nosotras hacemos como una red de contención y de apoyo”, señaló.



Añadió que dentro del propio instituto hay trabajadoras sobrevivientes de cáncer de mama, cuyas experiencias han servido para impulsar acciones de sensibilización entre las mujeres.



“Estamos haciendo un programa de sensibilización y de prevención, no solamente el 19 de octubre, sino de manera más recurrente, para que no solo tengamos que hacer una fecha esta sensibilización y esta conciencia”, afirmó.



Del Toro Olivares destacó que el objetivo es mantener la información y el acompañamiento durante todo el año, a fin de fomentar la detección oportuna y brindar apoyo a las mujeres que atraviesan por esta enfermedad.