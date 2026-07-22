Llaman a solidarizarse con xalapeña que enfrenta cáncer de mama

julio 22, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Amigos y familiares de Alexandra Marlene Herrera de León, una mujer xalapeña de 43 años diagnosticada con cáncer de mama en etapa tres, iniciaron una campaña para reunir 250 mil pesos que le permitan continuar con el tratamiento para enfrentar la enfermedad.

Hace aproximadamente seis meses, Alexandra recibió el diagnóstico. Desde entonces ha sido sometida a una cirugía de emergencia y posteriormente a dos intervenciones más, entre ellas una mastectomía bilateral.

Sin embargo, debido a que el cáncer alcanzó el sistema linfático, necesita nuevos estudios y tratamientos especializados que representan un gasto que su familia no puede cubrir.

A través de un video difundido en redes sociales, Alexandra explicó que su situación médica es urgente y pidió el respaldo de la ciudadanía.

«Para Dios no hay imposible. Desgraciadamente, por el estadio en el que se encuentra mi situación, que es un cáncer etapa tres, porque hubo permeabilidad al sistema linfático, es apremiante que pueda iniciar una serie de estudios y tratamientos que escapan a la economía de mi familia, pero nuevamente apelo y agradezco su buena voluntad e infinito apoyo», expresó.

Asimismo, señaló que cualquier muestra de apoyo será de gran ayuda para ella y su familia. «Un peso, una oración o un pensamiento, todo suma. Que Dios los bendiga», agregó.

Enrique Alberto Mendoza Filidor, presidente de la Escuela de Oratoria y amigo del padre de Alexandra, se sumó al llamado y pidió la solidaridad de la sociedad xalapeña para ayudar a reunir los recursos necesarios.

«Como ciudadano y como amigo de una familia vengo con humildad y respeto ante la sociedad xalapeña. La enfermedad del cáncer agota todas las fuerzas de una familia; mi madre murió de cáncer de pulmón con metástasis en los huesos y conozco lo difícil que es enfrentar esta situación», comentó.

El tratamiento contempla procedimientos y gastos que deben solventarse de manera particular.

Detalló que la meta es reunir 250 mil pesos para cubrir tanto la intervención quirúrgica como el tratamiento médico que le permita seguir luchando contra la enfermedad.

«Hoy pedimos la ayuda para Alexandra, xalapeña, madre de familia, esposa e hija que busca reunir 250 mil pesos. Hasta el momento llevamos cerca de 2 mil pesos recaudados, pero seguiremos avanzando», señaló.

Las personas que deseen apoyar pueden realizar un depósito a la tarjeta Santander 5579 1004 6914 2721, habilitada por la familia para recibir donativos.