Inicia pago de becas para 193 mil estudiantes en Veracruz para estudiantes de preparatoria

octubre 19, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



Desde este lunes 19 y hasta el 30 de octubre se realizará en Veracruz el pago de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con recursos por 447 millones de pesos para cerca de 193 mil estudiantes de preparatoria y universidad dio a conocer el coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Carlos Villa.



Asimismo, del 26 de octubre al 6 de noviembre permanecerá abierto el registro para nuevos beneficiarios de la beca Rita Cetina, dirigida a alumnos de educación básica.



Señaló que los depósitos corresponden al bimestre septiembre-octubre y se efectuarán conforme al calendario establecido para estudiantes que ya forman parte de los programas.



Los pagos de educación media superior beneficiarán a aproximadamente 173 mil alumnos de preparatorias públicas, mientras que otros 20 mil 696 universitarios recibirán los recursos correspondientes a Jóvenes Escribiendo el Futuro.



Explicó que para ambos programas se destinarán 327 millones de pesos en educación media superior y 120 millones de pesos para estudiantes de universidades prioritarias.



“Desde el día hoy lunes 19 y hasta el día 30 de octubre, vamos a tener lo que es el calendario de pagos para todas y todos los estudiantes de continuidad”, dijo.



Señaló que esta etapa está dirigida exclusivamente a beneficiarios de continuidad, es decir, aquellos que anteriormente recibieron al menos un depósito y permanecen inscritos en sus respectivos planteles educativos.



Por otra parte, Carlos Villa anunció que el próximo lunes 26 de octubre se habilitará la plataforma para incorporar a nuevos estudiantes de primaria y secundaria al programa Rita Cetina.



El periodo de inscripción concluirá el 6 de noviembre y estará dirigido a madres, padres y tutores de alumnos de nuevo ingreso que busquen acceder al apoyo económico.