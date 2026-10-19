Lluvias del frente frío 2 inundan módulos del INE en Cerro Azul y Álamo

octubre 19, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Las lluvias asociadas al frente frío número 2 provocaron la entrada de agua en módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Cerro Azul y Álamo, en el norte de Veracruz; sin embargo, las afectaciones no obligaron a suspender la atención a la ciudadanía, informó Sergio Vera Olvera.

El funcionario del INE indicó que, pese a las inundaciones registradas en distintas regiones del estado y a la suspensión de clases en municipios del sur, los módulos de atención permanecieron abiertos este lunes 19 de octubre.

“Tenemos reportes de que hubo agua en Cerro Azul y en Álamo, pero no interrumpieron las funciones de nuestros módulos”, señaló.

Vera Olvera agregó que en el sur de Veracruz también se mantuvo la operación de las instalaciones, aunque en algunos municipios se suspendieron las actividades escolares por las condiciones meteorológicas.

En esa región, estimó que hay entre 16 y 18 módulos del INE, aunque aclaró que no contaba con el número exacto al momento de la entrevista.

El funcionario aseguró que ningún módulo del estado cerró sus puertas durante la jornada, por lo que la atención a los ciudadanos continuó pese a las lluvias.

Según datos del gobierno del estado, a través de boletines, las lluvias del frente frio 2 y la apertura de la presa La Soledad en Puebla ha dejado afectaciones en:

Acajete

Acayucan

Agua Dulce

Álamo Temapache

Castillo de Teayo

Catemaco

Coatzacoalcos

Coyutla

Emiliano Zapata

Hueyapan de Ocampo

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixhuatlán del Sureste

Las Choapas

Las Minas

Medellín

Minatitlán

Misantla

Moloacán

Naolinco

Nanchital

Papantla

Poza Rica

Rafael Lucio

Saltabarranca

San Andrés Tuxtla

Tamiahua

Tantima

Tepetzintla

Texcatepec

Tlalixcoyan

Tlalchichilco

Tlacotalpan

Veracruz

Zacualpan

Zontecomatlán de López y Fuentes