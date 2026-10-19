Lluvias del frente frío 2 inundan módulos del INE en Cerro Azul y Álamo
octubre 19, 2026
Isabel Ortega
Xalapa, Ver.- Las lluvias asociadas al frente frío número 2 provocaron la entrada de agua en módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Cerro Azul y Álamo, en el norte de Veracruz; sin embargo, las afectaciones no obligaron a suspender la atención a la ciudadanía, informó Sergio Vera Olvera.
El funcionario del INE indicó que, pese a las inundaciones registradas en distintas regiones del estado y a la suspensión de clases en municipios del sur, los módulos de atención permanecieron abiertos este lunes 19 de octubre.
“Tenemos reportes de que hubo agua en Cerro Azul y en Álamo, pero no interrumpieron las funciones de nuestros módulos”, señaló.
Vera Olvera agregó que en el sur de Veracruz también se mantuvo la operación de las instalaciones, aunque en algunos municipios se suspendieron las actividades escolares por las condiciones meteorológicas.
En esa región, estimó que hay entre 16 y 18 módulos del INE, aunque aclaró que no contaba con el número exacto al momento de la entrevista.
El funcionario aseguró que ningún módulo del estado cerró sus puertas durante la jornada, por lo que la atención a los ciudadanos continuó pese a las lluvias.
Según datos del gobierno del estado, a través de boletines, las lluvias del frente frio 2 y la apertura de la presa La Soledad en Puebla ha dejado afectaciones en:
Acajete
Acayucan
Agua Dulce
Álamo Temapache
Castillo de Teayo
Catemaco
Coatzacoalcos
Coyutla
Emiliano Zapata
Hueyapan de Ocampo
Huayacocotla
Ilamatlán
Ixhuatlán del Sureste
Las Choapas
Las Minas
Medellín
Minatitlán
Misantla
Moloacán
Naolinco
Nanchital
Papantla
Poza Rica
Rafael Lucio
Saltabarranca
San Andrés Tuxtla
Tamiahua
Tantima
Tepetzintla
Texcatepec
Tlalixcoyan
Tlalchichilco
Tlacotalpan
Veracruz
Zacualpan
Zontecomatlán de López y Fuentes