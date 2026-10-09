Veracruz realizará simulacro para evaluar el Sistema de Alertamiento Temprano

octubre 9, 2026

Con el objetivo de evaluar la respuesta institucional y la tecnología del nuevo Sistema de Alertamiento Temprano para el Norte de Veracruz (SAT-VN), la Secretaría de Protección Civil (SPC), en coordinación con los ayuntamientos de Poza Rica y Álamo, desplegará un simulacro preventivo este sábado 10 de octubre.

El ejercicio coincide con el primer aniversario de las severas inundaciones que impactaron a la región Huasteca, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma ante el sonido de las sirenas y dar seguimiento al operativo únicamente a través de los canales oficiales.

Hipótesis del ejercicio y cobertura

La simulación se desarrollará bajo el escenario hipotético de lluvias extremas, inundaciones y remoción de masa (deslaves y derrumbes) provocadas por el impacto simultáneo de un frente frío y una vaguada en la cuenca del Golfo de México, afectando de manera directa los cauces de los ríos Tuxpan y Cazones.

Durante la prueba se contemplan las siguientes acciones clave:

Puntos de emisión: Se activarán nueve alarmas acústicas principales, distribuidas estratégicamente con cinco instaladas en Poza Rica y cuatro en Álamo.

Coordinación operativa: Se mantendrán operativos los Centros de Monitoreo de Xalapa y Poza Rica para el procesamiento de datos hidrometeorológicos.

Fuerzas de tarea: Elementos de los tres niveles de gobierno ejecutarán labores en campo como perifoneo de advertencia, evacuación preventiva, apertura de refugios temporales y atención simulada de emergencias.

La puesta en marcha de la primera fase del SAT-VN busca dotar a la franja norte de la entidad de infraestructura capaz de medir variables climáticas en tiempo real. Este instrumental permite procesar datos al momento y emitir alertas locales automatizadas ante el incremento del riesgo por desbordamientos o deslaves, garantizando tiempos de evacuación más oportunos para la población.