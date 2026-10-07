Lionel Messi pone punto final a su carrera con Argentina

octubre 7, 2026

El futbolista Lionel Messi disputó su último partido con la Selección Argentina y cerró su carrera internacional con una victoria 3-0 sobre Benín en el Estadio Monumental.

El astro argentino jugó los 90 minutos, dio dos asistencias y marcó su último gol con la “Albiceleste”, en una noche dedicada completamente a homenajearlo.

Argentina dominó el encuentro, aunque Benín resistió durante el primer tiempo; no obstante, la segunda mitad permitió que llegaran los goles en una noche mágica.

Lionel Messi estrenó una camiseta especial presentada por Adidas para la ocasión. Al minuto 10, el partido se detuvo para recibir una ovación de todo el estadio.

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Nicolás Otamendi abrió el marcador al comenzar el segundo tiempo, luego de recibir una asistencia del número 10 desde el tiro de esquina para colocar el 1-0.

Minutos después, el capitán argentino volvió a asistir para que Nico Paz marcara el segundo tanto. Finalmente, cerró la noche con un gol de penal al minuto 71.

Con la selección absoluta, disputó 208 partidos, marcó 126 goles y registró 70 asistencias; además, ganó una Copa del Mundo, dos Copas América y una Finalissima.

“Solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Soy un agradecido a Dios de ser argentino”, expresó el jugador de 39 años durante su despedida ante los aficionados.