Mundial Femenil Sub-20: México queda fuera tras caer ante Argentina

septiembre 11, 2026

La selección femenil de México quedó eliminada del Mundial Sub-20 tras perder 3-2 ante Argentina, resultado que las dejó con solo un punto en tres partidos.

El “Tricolor” necesitaba ganar para avanzar como segundo lugar del grupo, pero terminó cediendo una ventaja y sufrió una derrota que selló su eliminación.

Argentina abrió el marcador con Annika Paz al minuto 29, quien aprovechó un servicio de Camila Ochoa para empujar el balón dentro del área chica.

Por su parte, México reaccionó al minuto 35 con un gol de Deiry Ramírez, quien aprovechó un error argentino en la salida y sacó un potente disparo.

Antes del descanso, la mexicana volvió a aparecer para completar la remontada, al marcar un gol de cabeza tras una asistencia de chilena de Alice Soto.

En el complemento, México tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja, pero el VAR anuló otro gol de Deiry Ramírez por una mano durante la jugada.

La “Albiceleste” consiguió el empate mediante Alma Velasco, quien aprovechó un rebote tras un tiro libre y venció a Camila Vázquez cuando restaban 13 minutos.

La eliminación se concretó al minuto 91, cuando Mercedes Diz aprovechó un mano a mano para marcar el tercer gol argentino y sentenciar el partido.