Estalla crisis diplomática entre Brasil y Argentina

julio 27, 2026

En una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó el domingo (26.07.2026) al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre “ofensas” del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, dijo una fuente diplomática.

Brasil ya había llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos del ultraliberal Milei, durante un acto político el sábado en Sao Paulo, en el que sin nombrarlos llamó “ladrón” y “presidiario” al izquierdista Lula y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

¿Campaña antiargentina?

Tras esa primera medida brasileña, que suele tomarse ante problemas bilaterales con otro estado, Milei redobló la apuesta y acusó al “gobierno de Brasil” de haber financiado una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.

Brasilia reaccionó nuevamente con la convocatoria al embajador argentino Daniel Raimondi, que debe comparecer este domingo ante la Cancillería.

Una fuente diplomática dijo a la AFP que Milei “ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas”, durante la oficialización el sábado de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre.

El “riesgo Lula”

Figura de la derecha latinoamericana, el mandatario argentino advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro sobre “el riesgo Lula” en las elecciones y llamó a Brasil a salir de “su sometimiento al zurdo”.

“El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado a consultas (…) debido a las ofensas proferidas por el presidente argentino”, informó en reacción la Cancillería brasileña.

Milei volvió a referirse el domingo a Brasil, vecino y socio estratégico de Argentina.

“¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó Milei a la radio local Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol.

Aseguró que la “campaña” también fue “financiada” por otras “cabezas progresistas” de México y el Partido Demócrata estadounidense.

Lula mantiene desde 2025 un pulso con el gobierno de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que ha impuesto aranceles y sanciones a la potencia sudamericana, leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.