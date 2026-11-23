noviembre 23, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al gobierno de México por la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI.

Mediante una publicación de Truth Social, calificó la detención como “un logro de las fuerzas de seguridad mexicanas” y una muestra de compromiso político en el combate a los cárteles.

No obstante, el magnate atribuyó parte del resultado a la presión de su administración, luego de que Estados Unidos designara a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

La captura fue realizada por elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Guasave, Sinaloa. Sin embargo, el operativo dejó varios fallecidos entre militares e integrantes del grupo criminal.

“El Chapo Isidro” es identificado como líder de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva; además, es requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

El reconocimiento de Donald Trump ocurre en medio de las exigencias de seguridad de Estados Unidos al gobierno de Claudia Sheinbaum, tras su encuentro en la cumbre de la APEC 2026.